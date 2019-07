B. Johnson vymenoval na kľúčové posty silných zástancov brexitu

Nový britský premiér urobil vo svojom prvom kabinete veľké zmeny a zaviazal sa, že do 31. októbra vyvedie Britániu z Európskej únie, či už s dohodou alebo bez nej.

Londýn 25. júla (TASR) - Nový britský premiér Boris Johnson vymenoval v stredu na kľúčové posty vo vláde silných zástancov brexitu. Johnson urobil vo svojom prvom kabinete veľké zmeny a zaviazal sa, že do 31. októbra vyvedie Britániu z Európskej únie, či už s dohodou alebo bez nej.



Bývalý minister pre brexit (pre vystúpenie Británie z Európskej únie) Dominic Raab bude novým ministrom zahraničných vecí; ďalšia zarytá zástankyňa brexitu Priti Patelová sa stane ministerkou vnútra. Oznámil to londýnsky úrad premiéra na Downing Street, ktorý citovala tlačová agentúra DPA.



Johnson vybral za nového šéfa rezortu financií doterajšieho ministra vnútra a bývalého bankára Sajida Javida.



Bývalý minister financií a proeurópsky politik Philip Hammond, ktorý vopred oznámil, že nebude pracovať s Johnsonom, v stredu už skôr podal demisiu.



Javid na Twitteri napísal, že je "mimoriadne poctený" novým úradom.



"Teším sa na prácu na ministerstve financií, kde budeme pripravovať odchod z EÚ, zjednocovať našu krajiny a chystať našu ekonomiku na neuveriteľné príležitosti, ktoré sú pred nami," uviedol v tweete Javid.



Liz Trussová bola vymenovaná za novú ministerku zahraničného obchodu. Uviedla, že Johnson "vybral na hlavné ministerstvá tri vynikajúce osobnosti". Myslela tým ministerstvá zahraničných vecí, financií a vnútra.



Javid, Patelová a Raab sú všetci "moderní, pozitívni konzervatívci a zástancovia slobodného podnikania", napísala v tweete Trussová.



Euroskeptik Raab, ktorý odstúpil z vlády bývalej premiérky Theresy Mayovej pre nesúhlas s jej plánom brexitu, v stredu už skôr na Twitteri uviedol, že Johnson "načrtol ďalekosiahlu a prestížnu víziu aj program - prekypujúci optimizmom". Raab má po otcovi české korene, ten ako Žid ušiel pred nacizmom v roku 1938 z Československa, keď mal šesť rokov.



Minister pre brexit Steve Barclay bude vo svojom úrade pokračovať, Ben Wallace sa stane ministrom obrany.



Johnson má podľa očakávania vo štvrtok predniesť v parlamente vyhlásenie o svojich plánoch brexitu.



Nový premiér sľúbil v stredu voličom, že v jeho pláne odchodu Británie z EÚ 31. októbra nebudú "žiadne AK ani ALE". Brexit sa uskutoční, či už s dohodou alebo bez nej.



"A vyrokujeme novú dohodu, lepšiu dohodu... založenú na voľnom obchode. Som presvedčený, že novú dohodu dokážeme dosiahnuť," povedal Johnson pred úradom na Downing Street, krátko po stretnutí s kráľovnou Alžbetou II., na ktorom ho poverila zostavením novej vlády.



Premiér však dodal, že Británia sa musí takisto "pripraviť na vzdialenú možnosť, že Brusel odmietne ďalej rokovať". To znamená, že krajina bude donútená k bezdohodovému brexitu.



Doterajší britský minister zahraničných vecí Jeremy Hunt oznámil, že odchádza zo svojho postu po tom, ako bol v stredu vymenovaný za premiéra novozvolený líder Konzervatívnej strany Johnson.



V stredu odišlo z vlády najmenej desať ďalších jej členov, niektorí pre nesúhlas s Johnsonovou politikou alebo ich on odvolal, doplnila agentúra AP.