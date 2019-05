B. Johnsona povolajú pred súd, údajne klamal pred referendom

Exministra zahraničných vecí by mali predvolať pred súd v londýnskom Westminstri v rámci vyšetrovania iniciovaného súkromnou osobou.

Londýn 29. mája (TASR) - Favorita medzi uchádzačmi o post budúceho britského premiéra Borisa Johnsona predvolajú pred súd pre údajné klamlivé tvrdenie, ktoré zverejnil v kampani pred referendom o brexite v roku 2016. Informovala o tom vo štvrtok televízia Sky News.



Exministra zahraničných vecí a poslanca Borisa Johnsona by mali predvolať pred súd v londýnskom Westminstri v rámci vyšetrovania iniciovaného súkromnou osobou. Príslušnú žalobu podal 29-ročný anglický právny aktivista Marcus Ball.



Johnson podľa neho pred referendom zavádzal britskú verejnosť, keď tvrdil, že Spojené kráľovstvo posiela Európskej únii 350 miliónov libier týždenne (približne 396 miliónov eur). Sľuboval pritom, že tieto peniaze pôjdu po brexite do britského zdravotníctva.



Experti následne podrobili toto tvrdenie tvrdej kritike. Johnson sa podľa nich pri svojom výpočte odvolával len na hrubý ročný príspevok Spojeného kráľovstva a nezohľadnil tzv. rabat a rôzne platby, ktoré Británia dostáva z EÚ.



Podľa Marcusa Balla bývalý primátor Londýna svojím klamlivým tvrdením zavádzal verejnosť a zneužil tak svoju verejnú funkciu. Johnsonovo konanie ako verejného činiteľa označil za nečestné a nezodpovedné.



"Spojené kráľovstvo nikdy neposlalo, nedalo ani neposkytlo Európe 350 miliónov libier týždenne," zdôrazňuje Ball, ktorému sa na konanie voči Johnsonovi podarilo prostredníctvom internetového crowdfundingu zhromaždiť vyše 200.000 libier.



Odmieta pritom tvrdenia kritikov, že chce prostredníctvom obvinení voči Johnsonovi mariť proces brexitu.



Samotný Johnson prostredníctvom svojho právneho zástupcu dôrazne poprel, že by sa bol niekedy dopustil nečestného konania.



Príslušná sudkyňa Margot Colemanová na základe predložených materiálov rozhodla, že sa exminister bude musieť zúčastniť na predbežnom súdnom pojednávaní. Zdôraznila však, že jej rozhodnutie neznamená, že by sa Johnson skutočne dopustil vznesených obvinení. Až v ďalšej fáze môže byť celý prípad posunutý na proces korunnému súdu.



Súčasná britská premiérka Theresa Mayová avizovala, že 7. júna odstúpi z funkcie šéfky Konzervatívnej strany. V úrade zostane dovtedy, kým jej strana nezavŕši proces výberu nového lídra. Záujem nahradiť ju prejavilo už 11 uchádzačov, medzi ktorými je považovaný za favorita práve Boris Johnson.