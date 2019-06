B. Johson sa v utorok zúčastní na televíznej debate kandidátov

Johnson je hlavným favoritom, ktorý by mohol nahradiť na poste líderky strany Theresu Mayovú.

Londýn 14. júna (TASR) - Bývalý britský minister zahraničných vecí Boris Johnson povedal, že sa na budúci utorok zúčastní na televíznej debate kandidátov na post nového lídra Konzervatívnej strany, ktorú bude vysielať stanica BBC. Informovala o tom v piatok BBC na svojej webovej stránke.



Johnson je hlavným favoritom, ktorý by mohol nahradiť na poste líderky strany Theresu Mayovú. Bývalý šéf diplomacie povedal, že televízny program, ktorý budú vysielať po druhom kole hlasovania poslancov Dolnej snemovne britského parlamentu, je správne miesto na vedenie debát o vážnych témach.



Protikandidáti Johnsona obvinili, že sa vyhýba podrobnému skúmaniu zo strany médií.



Podľa BBC ešte nie je známe, či sa Johnson zúčastní aj na plánovanej nedeľňajšej debate na kanáli Channel 4, v súvislosti s ktorou mal jeho tím údajne výhrady ohľadom formátu.



Johnson povedal, že je "nadšený" účasťou na televíznych debatách, ale divákom sa podľa neho nemusí páčiť priveľa "útokov do vlastných radov".



Najlepším riešením je podľa Johnsona debata o tom, čo môže každý z kandidátov krajine ponúknuť.



"Najlepší čas na to je, myslím si, po druhom kole hlasovania v utorok a najlepšie miesto je navrhovaná debata BBC," povedal.



Stanica BBC v utorok odvysiela debatu s piatimi kandidátmi, ktorí v tom čase ešte zostanú v hre o post lídra.



Ďalší piati kandidáti Johnsona vyzvali, aby sa zúčastnil na každej televíznej debate.



Johnson s veľkým náskokom zvíťazil v prvom kole súboja o post nového lídra Konzervatívnej strany, ktorý sa stane aj britským premiérom. Do druhého kola hlasovania prešlo sedem z desiatich kandidátov: okrem Johnsona aj minister zahraničných vecí Jeremy Hunt, minister životného prostredia Michael Gove, bývalý minister pre brexit Dominic Raab, minister vnútra Sajid Javid, minister zdravotníctva Matt Hancock a minister pre medzinárodnú rozvojovú pomoc Rory Stewart. Hancock však v piatok oznámil, že sa vzdáva kandidatúry.



Mayová sa postu líderky konzervatívcov oficiálne vzdala 7. júna. Stranu však dočasne povedie až do ukončenia výberu nástupcu. Zatiaľ zostane aj predsedníčkou vlády.



V prvej fáze budú o kandidátoch rozhodovať konzervatívni poslanci Dolnej snemovne. V sérií hlasovaní od 13. do 20. júna vyberú spomedzi uchádzačov dvojicu favoritov. O dvojici "finalistov" bude následne hlasovať vyše 160.000 členov Konzervatívnej strany. Mesiac trvajúce hlasovanie poštou sa skončí 22. júla. Meno Mayovej nástupcu by mohlo byť oznámené už 23. júla.