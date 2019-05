Babiš chce vysielať vojakov do zahraničia aj bez súhlasu parlamentu

Okrem rýchlych akcií by sa podľa neho mohol parlament vynechať aj v prípade operácií, ktoré by mali zostať utajené.

Praha 4. mája (TASR) - Keby dokázal český premiér Andrej Babiš presadiť to, čo chce, mohla by vojakov do zahraničia začať vysielať vláda bez súhlasu parlamentu, píše spravodajský web ČT24.



Podpora poslancov je zatiaľ nutná, aby mohli vojaci vyjsť za hranice Českej republiky, konštatoval Babiš v piatok po návšteve elitnej 601. skupiny špeciálnych síl v Prostějove.



Na jeho myšlienku však zatiaľ prišli odmietavé reakcie, a to aj od Babišových politických spojencov - šéfov ČSSD Jana Hamáčka a KSČM Vojtěcha Filipa, poznamenáva ČT24.



"Pokiaľ by sa niečo stalo a bola potreba rýchlej akcie či rýchleho rozhodnutia, tak je to dosť zložité. A môže ísť pokojne o záležitosť hodinovú," odôvodnil premiér svoj návrh na možnosť vyslať vojakov bez súhlasu zákonodarcov.



Okrem rýchlych akcií by sa podľa neho mohol parlament vynechať aj v prípade operácií, ktoré by mali zostať utajené.



Rozhodovala by potom vláda, prípadne bezpečnostná rada štátu, ktorej členmi sú ministri, ale nie všetci - len 9 z 15 členov vlády. "Budeme o tom diskutovať a je potreba navrhnúť zmenu legislatívy," dodal podľa Českej televízie Babiš.