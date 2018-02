Babiš: ČR odmieta volebných lídrov pri voľbe budúceho šéfa eurokomsie

Český premiér v demisii Andrej Babiš to uviedol v piatok v rámci neformálneho summitu EÚ v Bruseli.

Brusel 23. februára (TASR) - Česko odmieta návrh Európskeho parlamentu na stanovenie straníckych volebných lídrov pri voľbe budúceho predsedu Európskej komisie. Český premiér v demisii Andrej Babiš to uviedol v piatok v rámci neformálneho summitu EÚ v Bruseli.



Babiš upozornil, že česká vláda si neželá, aby bola voľba budúceho šéfa eurokomisie spolitizovaná. Odmietol návrh europarlamentu na určenie tzv. lídrov volebných kandidátok a vyslovil sa za hlasovanie na úrovni národných lídrov.



"Európska komisia nemá byť spolitizovaná. Tá voľba má byť voľbou premiérov a prezidentov podľa Lisabonskej zmluvy. Nemá sa určovať nejakými zákulisnými dohodami strán. To je náš názor," povedal Babiš novinárom.



Použil rovnaký slovník ako europoslanci, ktorí o voľbe šéfa exekutívy EÚ z radov premiérov a prezidentov hovoria ako o "dohodách za zatvorenými dverami".



Babiš zároveň pripomenul, že druhou veľkou témou summitu je tvorba budúceho sedemročného rozpočtu EÚ. Zopakoval, že Česko po roku 2020 súhlasí s možnosťou zvýšenia dlhodobého rozpočtu - aspoň o sumu, ktorá by zostala, keby nedošlo k tzv. brexitu - a zároveň naznačil, že si želá lepšie prerozdeľovanie fondov z kohéznej politiky.



"Môžeme sa baviť o eventuálnom zvýšení, prečo nie, ale nemôžeme sa baviť v tej situácii, že o tých kohéznych fondoch pre Českú republiku rozhodne Európska komisia, že my do toho nebudeme mať čo povedať," opísal situáciu.



Upozornil, že v rámci súčasného programovacieho obdobia 22 percent z fondov EÚ išlo na sociálne programy, čiže tzv. "mäkké opatrenia", a to bolo v čase, keď Česko malo nezamestnanosť na úrovni 9,5 percenta, zatiaľ čo dnes sa pohybuje okolo úrovne 2,4 percenta.



"Hoci nám Európa tvrdí, že rastieme, my chceme rásť investíciami, potrebujeme peniaze na investície," skonštatoval. Upozornil, že sú oblasti, kde sa nedarí čerpať eurofondy, napríklad internetizácia spoločnosti, kde ide o sumu 14 miliárd českých korún (553 miliónov eur). "Nechápem, prečo sa vždy musíme na to pýtať Bruselu. Na začiatku sa nejaké podmienky stanovia, ale nakoniec by sme o toku peňazí mali rozhodovať hlavne my," dodal.



spravodajca TASR Jaromír Novak