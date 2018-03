Babiš: ČR zvažuje vyhostenie ruských diplomatov kvôli otrave Skripaľa

Kvôli útoku na Sergeja Skripaľa, z ktorého Briti obviňujú Moskvu, už Londýn vyhostil 23 ruských diplomatov.

Praha 23. marca (TASR) - Česká republika zvažuje, že kvôli útoku nervovoparalytickou látkou na bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéru v Británii vyhostí niekoľko ruských diplomatov. Po rokovaní na summite EÚ v Bruseli to uviedol v piatok český premiér v demisii Andrej Babiš. V pondelok plánuje záležitosť prediskutovať s ministrom zahraničných vecí Martinom Stropnickým a niektorými ďalšími členmi vlády, informoval spravodajský server iDNES.cz.



"Áno, pravdepodobne pôjdeme týmto smerom," uviedol Babiš s tým, že by sa malo jednať skôr o jednotlivcov.



"Boli rôzne názory, cieľom debaty bolo nájsť nejaký spoločný postup. To sa úplne nepodarilo, ale sú tam krajiny, ktoré to (vyhostenie diplomatov) zvažujú," poznamenal Babiš.



Kvôli útoku na Sergeja Skripaľa, z ktorého Briti obviňujú Moskvu, už Londýn vyhostil 23 ruských diplomatov. O podobnom kroku uvažujú aj ďalšie štáty EÚ, pripomenul server iDNES.cz.



V piatok zverejnenom vyhlásení lídri EÚ vyjadrili svoj súhlas s postojom Spojeného kráľovstva, že za útokom na Skripaľa a jeho dcéru je s "vysokou pravdepodobnosťou" Ruská federácia.



Holandský premiér Mark Rutte následne oznámil, že v súvislosti s útokom je veľvyslanec Európskej únie v Rusku povolaný na konzultácie do Bruselu. Podľa agentúry AP Rutte uviedol, že tento krok je "opatrením", nie "sankciou". Zdôraznil, že veľvyslanec nebol z Moskvy odvolaný.



Agentúra Reuters poznamenala, že vedúcim Delegácie Európskej Únie v Ruskej federácii je nemecký diplomat Markus Ederer.



Británia obviňuje Rusko z otrávenia bývalého ruského dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije nervovoparalytickou látkou A234 zo skupiny novičok. Dvojicu našli 4. marca v bezvedomí na lavičke pred nákupným strediskom v meste Salisbury. Obaja sú naďalej v kritickom, no stabilizovanom, stave. Moskva všetky obvinenia kategoricky odmieta a obviňuje Londýn, že na objasnení prípadu nie je ochotný spolupracovať.