Babiš: Jediným kandidátom na premiéra budem až do smrti

Český premiér v demisii už ďalej nechce počúvať otázky o tom, či je ochotný vzdať sa kresla premiéra, pretože mu hrozí trestné stíhanie.

Praha 21. februára (TASR) - Aktuálne je jediným variantom na zostavenie českej vlády kombinácia ANO s Českou sociálnodemokratickou stranou (ČSSD) a podporou Komunistickej strany Čiech a Moravy (KSČM). Vyhlásil to český premiér v demisii a líder hnutia ANO Andrej Babiš v stredu po rokovaní s ČSSD. Zároveň dodal, že jeho nominácia na premiéra platí "až do smrti", píše server Novinky.cz.



Momentálne žiadna iná možnosť ako vláda ANO, ČSSD a KSČM za súčasnej konštelácie a prístupu ostatných strán podľa Babiša neexistuje. "Áno, to je ten variant, ktorý je pravdepodobný. Ak ostatné strany nezmenia názor na toleranciu KSČM, tak toto je na stole. Programovo sú si samozrejme KSČM a ČSSD blízko," povedal Babiš.



Napriek tomu však doplnil, že ANO a komunisti spoločne vo vláde byť nechcú. Zároveň tiež povedal, že už ďalej nechce počúvať otázky o tom, či je ochotný vzdať sa kresla premiéra, pretože mu hrozí trestné stíhanie. "Bude to stále rovnaké, budem jediný kandidát až do smrti," povedal Babiš.



"Bolo to prvé rokovanie. Informovali ma (ČSSD) o záveroch zjazdu a budeme pokračovať budúcu stredu, keď nám ČSSD poskytne nejaké predstavy z hľadiska programu," spresnil Babiš po rokovaní s novým predsedom ČSSD Janom Hamáčkom a podpredsedom strany Jiřím Zimolom.



Komunistická strana Čiech a Moravy a sociálni demokrati majú podľa Babiša veľké programové prieniky. O tom, či je to tak aj s hnutím ANO, sa bude ešte rokovať.