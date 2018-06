Babiš kritizuje Frontex pri riešení migrácie, nechce clá zo strany USA

Babiš upozornil, že krajiny V4 dali Macronovi zreteľne najavo, že majú jasný názor na migráciu.

Brusel 28. júna (TASR) - Premiéri krajín Vyšehradskej štvorky (V4) sa vo štvrtok pred začatím summitu EÚ v Bruseli stretli s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Hlavnou témou ich diskusií bola migrácia, uviedol český premiér Andrej Babiš predtým, ako začali o tejto téme rokovať hlavy vlád a štátov na neformálnej pracovnej večeri.



Babiš upozornil, že krajiny V4 dali Macronovi zreteľne najavo, že majú jasný názor na migráciu. "Jasne som povedal, že musíme predovšetkým bojovať proti pašerákom. Nie je možné, aby táto mafia rozhodovala o tom, kto príde do Európy, a zarábala miliardy eur," uviedol.



V tejto súvislosti šéf českej vlády kritizoval postavenie agentúry Frontex, pretože teraz len monitoruje tok migrantov a kompetencie tejto inštitúcie nie sú podľa Babiša správne a mali by sa zmeniť.



"Južnú hranicu majú chrániť jednotlivé členské krajiny a my sme pripravení pomáhať finančne a materiálne," opísal situáciu. Priznal, že debata lídrov počas pracovnej večere bude ťažká, lebo napríklad predstavy Talianska sú iné ako české alebo rakúske.



Babiš pripomenul, že v úvodnej časti summitu lídri prebrali body ako bezpečnosť EÚ a štruktúrovaná spoločná obrana (PESCO), venovali sa konkurencieschopnosti, ekonomickému rastu a daniam, kde rezonuje návrh na zdanenie digitálnej agendy.



Pri debatách o dlhodobom rozpočte EÚ predseda Európskej rady Donald Tusk podľa Babiša upozornil, že rozpočet treba prijať ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu v máji 2019. Podľa jeho slov sú však členské štáty EÚ skeptické, aj preto termín zatiaľ nebol stanovený. Ale ak by malo platiť, že to bude pred eurovoľbami, dohoda o sedemročnom eurorozpočte sa musí zrodiť ešte do konca tohto roka.



Babiš upozornil aj na štvrtkové debaty lídrov o obchodnej agende, kde sa rieši otázka amerických ciel na európsku oceľ a hliník a možné zavedenie ciel zo strany USA na európske automobily. Podľa českého premiéra by clá na autá boli problémom, pričom upozornil na pozíciu Prahy, že treba čo najskôr rokovať, lebo existuje riziko, že americký prezident Donald Trump takéto rozhodnutie prijme.



"EÚ nesmie byť neaktívna. Európa má ďalšie možnosti, ale eskalovať ten konflikt by bola veľká chyba," skonštatoval Babiš a vyjadril nádej, že predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker koncom júla bude u Trumpa lobovať za záujmy EÚ.



