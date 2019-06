Babiš: Pre demonštrácie sa vláda meniť nebude, nie sme Slovensko

Babiš zdôraznil, že v Českej republike sa nebude meniť vláda na základe demonštrácií.

Praha 9. júna (TASR) - Podľa českého premiéra Andreja Babiša (ANO) ľudia v Českej republike, ktorí proti nemu demonštrujú, nedosiahnu žiadne zmeny vo vláde. Informoval o tom spravodajský portál Novinky.cz.



"Ľudia majú samozrejme právo demonštrovať, až na to, že demonštrujú na základe vecí, ktoré nie sú pravdivé," povedal Babiš v sobotu v Bratislave, kde sa zúčastnil na konferencii Globsec 2019 Bratislava Forum.



Babiš zdôraznil, že v Českej republike sa nebude meniť vláda na základe demonštrácií. "Česká republika nie je Slovensko. Mali sme slobodné a demokratické voľby. Na to máme slobodné voľby, aby ľudia vyjadrili svoj názor," dodal.



Premiér spochybnil aj medializované informácie o počte 120 000 účastníkov protestu na pražskom Václavskom námestí. "Mám informácie od pána Hamáčka (minister vnútra), ktorý povedal, že o 18:30 tam bolo 70 000 ľudí a na konci demonštrácie 90 000. To je všetko," uviedol.



Údajný konflikt záujmov, pre ktorý Babiš čelil protestom a na ktorý poukazuje aj návrh auditu Európskej komisie, označil za "absolútnu hlúposť".



"Českej republike sa darí. Sme najlepší nielen v regióne, ale aj v celej Európe. Ak chcete investovať, je najlepšie miesto, je to miesto budúcnosti," povedal Babiš v panelovej diskusii na konferencii venovanej mladým podnikateľom a talentom.



Česko podľa Babiša neplánuje na rozdiel od Slovenska prevziať euro, čo zdôvodnil tým, že eurozóna potrebuje zmeny. V eurozóne podľa neho nemá čo robiť Grécko a Taliansko, ktoré by ju mali opustiť, ak neuskutočnia potrebné reformy.



Na poslednej demonštrácii na pražskom Václavskom námestí v utorok 4. júna sa podľa odhadov zúčastnilo 120 000 ľudí, ktorí žiadali demisiu premiéra aj ministerky spravodlivosti Marie Benešovej. Babiš najprv reagoval slovami, že ho to nezaujíma a že ľudia vlastne chodia na koncerty, keď je vonku pekne. Neskôr sa za tieto výroky ospravedlnil.