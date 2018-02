Babiš: Kvóty sa nesmú zopakovať, posilnilo by to hlasy o czexite

Andrej Babiš pripomenul, že z krajiny ročne odchádzajú na dividendy veľké čiastky.

Praha 15. februára (TASR) - Máme jasný plán, ktoré krajiny presvedčovať a ako argumentovať, aby Česko nebolo znova prehlasované pri rozhodovaní o rozdeľovaní migrantov, povedal český premiér v demisii Andrej Babiš v Senáte.



Podľa neho nie je množné, aby sa znova stalo, že Česko prehlasujú na úrovni ministrov vnútra. "Znovu to len posilní hlasy o 'czexite'," vyhlásil Babiš, ktorého vo štvrtok citoval spravodajský server iDNES.cz.



"Kvóty sa nesmú opakovať, robíme pre to maximum, budeme získavať ďalších spojencov," uviedol predseda českej vlády a šéf hnutia ANO. Zároveň naznačil, ako by získavanie spojencov proti trvalému prerozdeľovaniu migrantov prichádzajúcich do Európy mohlo vyzerať.



Pripomenul, že z krajiny ročne odchádzajú na dividendy veľké čiastky. "Len do Holandska v roku 2016 odišlo 90 miliárd dividend," vyhlásil. Nikto podľa neho nemôže povedať, že ČR je "chudobný príbuzný v Európe".



Babiš pred senátormi rekapituloval posledný summit Európskej únie, kde bolo vystúpenie niektorých zástupcov Grécka, Talianska alebo aj Švédska veľmi kategorické v neprospech krajín, ktoré sa odmietajú podieľať na prijímaní migrantov, ako je ČR a ďalšie krajiny Vyšehradskej štvorky.



"Nie je logické, že Grécko je v schengenskom priestore a Chorvátsko, Bulharsko, Rumunsko nie. V Schengene by mali byť všetky európske krajiny," uviedol premiér. "Dôležité je, aby Frontex konečne bojoval aktívne proti pašerákom, to je riešenie. Pašeráci zarobili za rok 2016 podľa Europolu 2,7 miliardy eur," povedal senátorom Babiš.



Príliv migrantov sa má podľa neho čo najviac riešiť mimo európskeho svetadielu. Dohoda s Tureckom, ktoré dostalo z Európskej únie tri miliardy eur, podľa neho funguje.



"Podobný projekt by mala EÚ realizovať s Líbyou a Tuniskom," uviedol Babiš, ktorého ešte v priebehu dňa čaká vystúpenie pred poslancami z výboru pre európske záležitosti ohľadom toho, aké pozície bude ČR zastávať na neformálnom stretnutí hláv štátov a predsedov vlád krajín Európskej únie 23. februára v Bruseli.