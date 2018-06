Babiš: Minisummit o migrácii nebojkotujeme, len sa ho nezúčastňujeme

Babiš v reakcii na Macronove slová zopakoval, že Vyšehradská skupina naďalej požaduje zastavenie migrácie mimo Európy a kvóty na prerozdeľovanie odmieta.

Praha 24. júna (TASR) - Minisummit o migrácii, ktorého sa v nedeľu zúčastnia predstavitelia niektorých krajín EÚ, bol podľa sobotňajšieho vyjadrenia dezignovaného českého premiéra Andreja Babiša (ANO) zvolaný neštandardne. Babiš sa ohradil voči slovám o "bojkote", ktoré uviedol na adresu krajín Vyšehradskej skupiny hovorca francúzskej vlády. Babiš na schôdzku ísť chcel, vo štvrtok ale otočil, informoval server spravodajskej televízie ČT24.



Štáty Vyšehradskej skupiny (V4) - Česko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko - sa vo štvrtok rozhodli nezúčastniť sa nedeľnej schôdzky. Podľa hovorcu francúzskej vlády Benjamina Griveauxa "bojkot" sťaží summit Európskej únie koncom júna, ktorý bude venovaný najmä migrácii.



"Podobný výrok je nešťastný," reagoval Babiš. Pripomenul, že pôvodne účasť na nedeľnej akcii zvažoval. "Avšak s ďalšími premiérmi vo V4 sme sa rozhodli, že to má viac nevýhod ako výhod. Nič nebojkotujeme, jednoducho sa nezúčastňujeme summitu, ktorý bol zvolaný veľmi neštandardne,"zdôraznil Babiš.



Neskôr označil formát a načasovanie stretnutia za nešťastné. Podľa Babiša vzniká riziko vytvorenia paralelnej Európskej rady. "Naozajstné a celoeurópske riešenie sa nemá hľadať na neformálnych summitoch organizovaných ako z núdze cnosť, ale v Európskej rade, kde sa schádzajú všetky členské štáty," zdôraznil Babiš.



"Rovnako ako my sa nezúčastňuje ďalších 11 štátov a predseda Európskej rady Donald Tusk," poznamenal. Uviedol, že stretnutia sa pôvodne mali zúčastniť Taliansko, Nemecko a Rakúsko alebo aj ostatné južné členské štáty.



Nemecká kancelárka Angela Merkelová totiž potrebuje podľa Babiša vyriešiť migráciu najmä z Talianska do Nemecka cez Rakúsko, aby Nemecko nemuselo uzavrieť hranice. Následne ale vraj boli prizvané aj ďalšie štáty. "Nastavenie toho stretnutia a väčší počet zúčastnených štátov skôr komplikuje výsledok," usudzuje Babiš.



Babiš o nedeľnom minisummite hovoril telefonicky s Merkelovou. "Na rozdiel od Francúzska nám rozhodne nevyčíta neúčasť. A to stretnutie sa koná na jej popud. Od Emmanuela Macrona som nečakal, že vráti debatu o rok späť," povedal dezignovaný premiér.



Macron sa po stretnutí so španielskym premiérom Pedrom Sánchezom vyslovil podľa agentúry Reuters za finančné sankcie voči krajinám EÚ, ktoré by odmietali migrantov s preukázaným nárokom na azyl. Na rozdiel od niektorých ďalších európskych predstaviteľov by chceli Macron a Sánchez vytvoriť uzavreté strediska pre migrantov na európskej pôde.



Podľa pracovného dokumentu, ktorý má k dispozícii agentúra AFP, účastníci nedeľnej schôdzky predpokladajú vytvorenie "účinného mechanizmu solidarity" s povinnými kvótami na prerozdeľovanie migrantov medzi členské krajiny Únie.



Babiš v reakcii na Macronove slová zopakoval, že Vyšehradská skupina naďalej požaduje zastavenie migrácie mimo Európy a kvóty na prerozdeľovanie odmieta.