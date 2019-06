Babiš na summite nepodporil priamo Šefčoviča na post šéfa diplomacie

Urobíme maximum pre to, aby sme v nedeľu 30. júna v pondelok ráno do doobediaa 1. júla dospeli k dohode, dodal český premiér.

Brusel 21. júna (TASR) - Tak to nie je, že by krajiny Vyšehradskej štvorky (V4) ako skupina spoločne podporovali Maroša Šefčoviča na post vysokého predstaviteľa EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku, uviedol český premiér Andrej Babiš v noci zo štvrtka na piatok po skončení prvej časti dvojdňového summitu EÚ v Bruseli.



Český premiér potvrdil, že počas nočných rokovaní hlavy vlád a štátov EÚ nedospeli k dohode o menách pre najvyššie pozície v inštitúciách EÚ a že sa kvôli nominačnému procesu opätovne stretnú na krízovom summite v nedeľu 30. júna o 18.00 hodine.



Babiš pripomenul, že rokovania lídrov boli náročné, názorovo rozdelené a počas pracovnej večere padol aj návrh na rozdelenie balíka štyroch pozícií - šéfa Európskej komisie, Európskej rady, Európskeho parlamentu a diplomacie EÚ - na jednotlivé posty podľa preferencií hlavných európskych politických strán.



"Vyzerá to tak, že nebol schválený Weber, ale viac-menej sme povedali, že špicenkadidáti sú neprijateľní a nikto z nich nezískal väčšinu, aj keď sa nehlasovalo," opísal situáciu Babiš.



Spresnil, že predseda Európskej rady Donald Tusk obvolal všetkých premiérov a na základe získaných informácií dospel k názoru, že zhoda nie je na žiadnom z mien troch špicenkadidátov - Manfredovi Weberovi, Fransovi Timmermansovi a Margrethe Vestagerovej.



"Urobíme maximum pre to, aby sme v nedeľu 30. júna v pondelok ráno do doobediaa 1. júla dospeli k dohode," dodal český premiér. Dovtedy budú podľa jeho slov pokračovať rokovania zástupcov troch najväčších politických rodín - ľudovcov, socialistov a liberálov-centristov -, ako aj jednotlivé rokovania medzi premiérmi a prezidentmi. Zároveň priznal, že ak nie je akceptovaný Manfred Weber na post predsedu Európskej komisie ako kandidát Európskej ľudovej strany (EPP), tak ľudovci stále budú požadovať kreslo šéfa exekutívy EÚ, ale zrejme už s iným kandidátom. Toho by mala strana vybrať spomedzi ďalších mien, ktoré sú v hre, Babiš však odmietol komentovať o ktorých politikov ide, aj keď priznal, že v zákulisí sa hovorí o viacerých.



Dodal, že ak ľudovci získajú funkciu šéfa eurokomisie, socialisti a liberáli sa podelia o vedenie Európskej rady a šéfa diplomacie EÚ.



Slovenský premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) vo štvrtok po príchode na summit uviedol, že spoločným kandidátom krajín V4 na šéfa diplomacie EÚ je Maroš Šefčovič. Babiš na priamu otázku, či to stále platí, uviedol, že "nie je to tak".



"My sme samozrejme hovorili o Šefčovičovi, ale tak, že sa usilujeme o zemepisnú rovnováhu," spresnil Babiš s odkazom na proces nominácií, kde treba zohľadniť nielen záujmy veľkých politických rodín, ale aj vyváženosť medzi západnými a východnými krajinami EÚ a tiež aspekt rodovej rovnosti. Tusk pred summitom naznačil, že chce dve ženy do najvyšších pozícií v EÚ, s čím Babiš podľa vlastných slov nemá problém, akurát vyslovil ľútosť, že možno jednou z týchto žien nebude kandidátka európskych liberálov Vestagerová.



