Babiš na zaplnený Václavák: Je pekne, tak tam ľudia chodia na koncerty

Praha 5. júna (TASR) - Demonštrácie nie sú príjemné, priznal portálu Novinky.cz český premiér Andrej Babiš ešte počas veľkého utorkového protestu proti nemu v Prahe. Babiš zároveň povedal, že nevidí dôvod, prečo by ich sledoval. Ľudia podľa neho chodia na Václavské námestie na koncerty.



V utorok sa tam podľa organizátorov zhromaždilo 120.000 protestujúcich, ktorí žiadali demisiu premiéra aj ministerky spravodlivosti Marie Benešovej.



Na otázku, či premiér sledoval utorkovú demonštráciu, Babiš odpovedal: "Nesledujem, prečo by som to sledoval? Je pekne, tak oni tam chodia teraz na koncerty."



Dodal, že s demonštráciami "nič nenarobí". Podľa jeho slov mal s ministerkou zasadnutie a riešili zákony. "Nie je dôvod protestovať. Nie je to príjemné, ale ja to akceptujem. Čo môžem robiť? Oni demonštrujú na základe naklamaných vecí, ktoré sú nepravdivé. Ale ja tých ľudí nepresvedčím," zdôraznil Babiš.



Svetová tlačová agentúra AFP napríklad napísala, že demonštrácia na Václavskom námestí v centre Prahy bola najväčšou v Česku za posledné desaťročia.



Demonštráciu opäť organizovala iniciatíva Milión chvíľok pre demokraciu. Jej predseda Mikuláš Minář odhadol počet demonštrujúcich na námestí na 120.000. Prítomní žiadali aj záruky nezávislosti justície a chcú odchod ministerky spravodlivosti Benešovej (nominantky hnutia ANO) a premiéra Babiša (ANO).



Reakcie Babiša sa protestujúci dozvedeli ešte počas demonštrácie. Keď Minář na záver akcie zhromaždeným ľuďom tlmočil pasáž o chodení na koncerty, dav začal pískať a pokrikovať "hovädo".



"Je vidieť, že náš premiér nemá čo povedať, bojí sa, vyhýba sa, tak mu ukážeme koncert, aký Česká republika ešte nevidela," povedal Minář. Narážal tým na to, že Babiš odmietol verejnú debatu so zástupcami iniciatívy a že ďalšie plánované zhromaždenie sa má konať na pražskej Letnej, dodali Novinky.cz.