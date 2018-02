Babiš naznačil, že Česko nemá problém ratifikovať Istanbulský dohovor

Babiš to naznačil po skončení neformálneho summitu EÚ v Bruseli.

Brusel 23. februára (TASR) - Česká vláda by mala v priebehu tohto roka ratifikovať Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, známy aj ako Istanbulský dohovor. Český premiér v demisii Andrej Babiš pre TASR uviedol, že nevidí žiadne dôvody, prečo by tak jeho vláda nemala urobiť.



Babiš to naznačil po skončení neformálneho summitu EÚ v Bruseli. Po otázke TASR, či napodobní rozhodnutie slovenského premiéra Roberta Fica, ktorý vo štvrtok odmietol predložiť tento dohovor na ratifikáciu, bol predseda českej vlády mierne zaskočený tým, o akú tému ide a prečo by mala predstavovať nejaký politický problém. Vzápätí členovia jeho štábu, ktorí majú na starosti túto agendu, spresnili, že k ratifikácii určite dôjde.



"My v našom hnutí máme samé ženy," zažartoval premiér na túto tému. Členkou liberálneho hnutia ANO je aj česká eurokomisárka Věra Jourová, ktorá má v exekutíve EÚ na starosti oblasť spravodlivosti, spotrebiteľov a rodovú rovnosť.



Práve Jourová podpísala vlani v júni Istanbulský dohovor v mene Európskej komisie. EÚ ako organizácia týmto podpisom uznala význam Istanbulského dohovoru ako tvorcu globálnych noriem v tejto oblasti.



Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu doposiaľ ratifikovalo 28 krajín sveta vrátane 17 členských štátov EÚ. Slovensko sa k ratifikácii najrozsiahlejšej medzinárodnej zmluvy zameranej na boj proti násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu zaviazalo ešte v roku 2011.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)