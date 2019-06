Babiš po schôdzke s Hamáčkom: Žiadny konflikt nie je

Zeman odmietol odvolať ministra kultúry Antonína Staňka, a časť ČSSD tak občas hrozí odchodom z vlády.

Praha 28. júna (TASR) - Český premiér Andrej Babiš (ANO) po piatkovej schôdzke s predsedom ČSSD Janom Hamáčkom vyhlásil, že koaličná zmluva aj spolupráca platí a bude sa chcieť budúci týždeň stretnúť s prezidentom Milošom Zemanom, aby zažehnal súčasnú vládnu krízu. Tá vznikla po tom, ako Zeman odmietol odvolať ministra kultúry Antonína Staňka, a časť ČSSD tak občas hrozí odchodom z vlády, pripomína spravodajský server Novinky.cz.



"Platí koaličná zmluva a ja sa zasadím o to, aby koalícia pokračovala a fungovala. Požiadam prezidenta o schôdzku a budem sa snažiť s ním prerokovať situáciu a nájsť riešenie, aby sme mohli ísť ďalej a aby bol konflikt zažehnaný," povedal Babiš po schôdzke s Hamáčkom.



Zemanov hovorca Jiří Ovčáček neskôr oznámil, že prezident sa zíde s Babišom i Hamáčkom v utorok 2. júla v Lánoch. Na 12. júla je potom naplánovaná schôdzka Zemana s Hamáčkom.



ČSSD chcela pôvodne nájsť riešenie do nedele, ale prísľub, že Babiš bude vec so Zemanom riešiť, jej v tejto chvíli stačí. "Chceme mať jasno do nedele, takže ja si odvážam to, že pán premiér je ochotný situáciu riešiť," dodal po schôdzke Hamáček s tým, že sa uvidí po nedeli, keď bude chcieť situáciu prebrať so svojimi straníckymi kolegami.