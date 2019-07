Babiš požiadal na štvrtok o stretnutie u Zemana

Babiš povedal, že si odchod sociálnych demokratov z vlády neželá, ale ak by sa tak stalo, išiel by do Poslaneckej snemovne zistiť stanovisko jednotlivých strán a hnutí k takejto situácii.

Praha 8. júla (TASR) - Český premiér Andrej Babiš požiadal na štvrtkový večer o stretnutie u prezidenta Miloša Zemana. Riešiť by mali koaličnú krízu vzniknutú pre návrh na odvolanie ministra kultúry Antonína Staněka. Na riešenie súčasnej situácie ho vyzval vicepremiér Jan Hamáček, informoval v pondelok spravodajský portál Novinky.cz.



Vládna kríza vznikla po tom, ako Hamáček, líder Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD), navrhol odvolanie Staněka. Jeho demisiu na Hrad koncom mája odniesol premiér, ale Zeman ju dodnes neprijal, pričom ČSSD hrozí odchodom z vlády s hnutím ANO. Deň po Babišovi by mal za Zemanom doraziť aj Hamáček so Staněkom.



Dôvodom návrhu na odvolanie Staněka z ČSSD bol spôsob, akým minister odvolal riaditeľa Národnej galérie Praha Jiřího Fajta a riaditeľa Múzea umenia Olomouc Michala Soukupa. Tí mali odísť pre chyby v hospodárení.



V prípade, že by ministri z ČSSD podali demisiu, mohlo by dôjsť k rekonštrukcii vlády. Babiš to pripustil po minulotýždňovej schôdzke so Zemanom a Hamáčkom v Lánoch. Rekonštrukciu vlády preferuje práve prezident.



Babiš povedal, že si odchod sociálnych demokratov z vlády neželá, ale ak by sa tak stalo, išiel by do Poslaneckej snemovne zistiť stanovisko jednotlivých strán a hnutí k takejto situácii.



Vládu ANO zloženú z odborníkov by bolo ochotné tolerovať hnutie Sloboda a priama demokracia (SPD), ako už skôr povedal šéf hnutia Tomio Okamura. Chcel by za to však programové ústupky.



Hamáček zvolá v polovici júla mimoriadne rokovanie predsedníctva strany. Predseda ČSSD uviedol, že má "jasno" v tom, ako ďalej postupovať, svoj názor však povie najprv vedeniu strany. "Nie som optimista," konštatoval po stretnutí so Zemanom a Babišom. Česká opozícia hodnotí výsledok schôdzky Zemana s Babišom a Hamáčkom tak, že Babiš je slabým a neschopným premiérom, ktorý nedokáže prezidentovi čeliť.