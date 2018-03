Babiš: Zeman drží slovo a do procesu formovania vlády nechce zasahovať

Líder hnutia ANO smeruje k vytvoreniu menšinového kabinetu s ČSSD, ktorý by sa v Poslaneckej snemovni Parlamentu ČR opieral o hlasy KSČM.

Praha/Lány 20. marca (TASR) - Český premiér v demisii Andrej Babiš sa v stredu nestretne iba s predstaviteľmi sociálnych demokratov z ČSSD, ale aj zástupcami českomoravských komunistov z KSČM. Informoval o tom po utorkovej pracovnej večeri s prezidentom ČR Milošom Zemanom v Lánoch.



Podľa Babišových slov hlava štátu drží slovo a do zostavovania vlády nemieni zasahovať.



Líder hnutia ANO smeruje k vytvoreniu menšinového kabinetu s ČSSD, ktorý by sa v Poslaneckej snemovni Parlamentu ČR opieral o hlasy KSČM. Práve komunisti podľa Babišových slov prejavili záujem zúčastniť sa na rokovaniach, aj keď nemajú snahu vstúpiť do vlády.



Od budúceho týždňa, po vyjasnení si spoločného programu vlády ANO-ČSSD by sa tak mohli na rokovaniach zúčastniť aj predstavitelia KSČM, vyplynulo z Babišových slov.



Babiš podľa Českého rozhlasu potvrdil, že prezidenta krajiny informoval hlavne o priebehu intenzívnych rokovaní. Hovorili však aj o situácii na Slovensku či o problematike okolo otravy dvojitého ruského agenta Sergeja Skripaľa v Británii.