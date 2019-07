Babiš pripúšťa rekonštrukciu vlády, ak by odstúpili ministri z ČSSD

Vládu ANO zloženú z odborníkov by bolo ochotné tolerovať hnutie Sloboda a priama demokracia (SPD), ako už skôr povedal šéf hnutia Tomio Okamura.

Praha 4. júla (TASR) - V prípade, že by ministri z ČSSD podali demisiu, mohlo by dôjsť k rekonštrukcii českej vlády. Po štvrtkovej schôdzke v Lánoch s prezidentom ČR Milošom Zemanom a šéfom sociálnych demokratov Janom Hamáčkom pripustil takýto scenár český premiér Andrej Babiš (ANO). Rekonštrukciu vlády preferuje práve prezident Zeman, uviedol spravodajský server Novinky.cz.



Babiš povedal, že si odchod sociálnych demokratov z vlády neželá, ale ak by sa tak stalo, išiel by do Poslaneckej snemovne zistiť stanovisko jednotlivých strán a hnutí, ako sa k takejto situácii stavajú.



"Išiel by som sa ich spýtať, či by akceptovali rekonštrukciu vlády, že by sme získali nejakú podporu od opozičných strán. Ak by sociálna demokracia odišla, tak sú pre nás alternatívou aj predčasné voľby, ale my ich nechceme," vyhlásil Babiš.



Vládu ANO zloženú z odborníkov by bolo ochotné tolerovať hnutie Sloboda a priama demokracia (SPD), ako už skôr povedal šéf hnutia Tomio Okamura. Chcel by za to však programové ústupky.



Takýto scenár načrtol aj prezident, ktorý tvrdí, že odchod ČSSD z koalície nemusí znamenať predčasné voľby. "Keby sociálna demokracia opustila vládu, tak by to znamenalo personálnu rekonštrukciu vlády. Nič viac, nič menej. Z dôvodov, ktoré vy obaja poznáte, sa dá očakávať, že by podpora vláde v tomto prípade bola zo strany SPD. A ak je tomu tak, potom by sociálna demokracia spáchala kolektívnu samovraždu. Pretože by sa už nikdy do vlády nedostala," povedal Zeman v sobotnom vydaní denníka MF Dnes.



Koaličná zmluva pritom stanovuje, že ak všetci ministri z ČSSD podajú demisiu, do týždňa ju podá aj premiér. Zeman však naznačil, že vo vláde by mohol zostať práve minister kultúry Antonín Staněk z ČSSD, ktorého prezident odmieta odvolať.



Vo štvrtok Zeman odkázal, že vo vláde, ktorá sa označuje ako protikorupčná, by nemal byť odvolaný minister za to, že odhalil korupciu vo svojom rezorte.



Minister kultúry Staněk podal demisiu 20. mája, prezident Zeman ju však stále odmieta prijať. Ak sa tak nestane, ČSSD hrozí odchodom z vlády a predseda sociálnej demokracie Hamáček to znovu zopakoval po štvrtkovom rokovaní. Situáciu išiel spoločne s ním do Lánov riešiť premiér Babiš, ale prezidenta nepresvedčil.



Hamáček zvolá v polovici júla mimoriadne rokovanie predsedníctva strany. Predseda ČSSD uviedol, že má "jasno" v tom, ako ďalej postupovať, svoj názor však povie najprv vedeniu strany. "Nie som optimista," konštatoval po stretnutí so Zemanom a Babišom.



Český minister zahraničných vecí Tomáš Petříček (ČSSD) v reakcii na výsledok schôdzky v Lánoch napísal, že je pripravený podať demisiu. Podľa ČT24 nevidí teraz mnoho možností, ako by mohli sociálni demokrati pokračovať vo vláde.



Česká opozícia hodnotí výsledok schôdzky Zemana s Babišom a Hamáčkom tak, že Babiš je slabým a neschopným premiérom, ktorý nedokáže prezidentovi Zemanovi čeliť. Všetci oslovení zástupcovia opozičných strán sa zhodujú na tom, že prezident pohŕda Ústavou ČR, konštatujú Novinky.cz.