A. Babiš: Rím chce, aby sa EÚ postarala o 450 migrantov

Český premiér takéto riešenie označil za cestu do pekiel a upozornil, že Česko žiadnych migrantov neprijme.

Praha 15. júla (TASR) - Taliansko žiada Európsku úniu, aby sa postarala o 450 migrantov zachránených z rybárskej lode v Stredozemnom mori. Na Twitteri to oznámil český premiér Andrej Babiš s tým, že dostal kópiu listu adresovaného predsedom Európskej rady aj Európskej komisie. Babiš takéto riešenie označil za "cestu do pekiel" a upozornil, že Česko žiadnych migrantov neprijme. V sobotu o tom informoval český spravodajský portál Novinky.cz.



"Dostal som, spolu s ostatnými premiérmi EÚ, od premiéra (Giuseppeho) Conteho kópiu listu adresovaného predsedovi Európskej rady (Donaldovi) Tuskovi a Európskej komisie (Jeanovi-Claudeovi) Junckerovi, kde šéf talianskej vlády žiada, aby sa EÚ postarala o časť zo 450 ľudí, ktorí sú teraz na mori. Takýto prístup je cesta do pekiel," napísal Babiš na Twitteri.



Podľa neho takýto prístup len motivuje pašerákov ľudí a Česko vraj žiadnych migrantov nebude prijímať. "Na Európskej rade sme pre relokáciu presadili princíp dobrovoľnosti a toho sa budeme držať," doplnil Babiš.



Na palube spomínanej rybárskej lode sa nachádzalo okolo 450 ľudí a odtiaľ ich prevzali plavidlá únijnej agentúry Frontex a talianskej finančnej stráže, pripomenul portál Novinky.cz.



Rybárska loď sa v piatok podľa talianskych úradov nachádzala v maltskej pátracej a záchrannej námornej zóne. Malta však toto tvrdenie odmietla a uviedla, že loď už bola v talianskych vodách, keď sa o nej úrady dozvedeli.



Spor o týchto migrantov dosiaľ prebiehal medzi Talianskom a Maltou. Taliansky premiér Conte v sobotu oznámil, že Francúzsko a Malta sa ponúkli, že prijmú po 50 migrantov a že "veľmi rýchlo budú nasledovať ponuky ďalších európskych štátov".



Podľa nedeľnej správy tlačovej agentúry DPA už aj hovorkyňa nemeckej vlády oznámila, že prijmú 50 migrantov.



Babiš tiež na Twitteri vyjadril názor, že jediným riešením migračnej krízy je austrálsky model, teda nepripustiť vylodenie migrantov v Európe a vracať lode s nimi tam, odkiaľ vyplávali. Babiš tvrdí, že Európa musí vyslať jasný signál, že nelegálna migrácia sa skončila a EÚ je pripravená nelegálnych migrantov okamžite vracať.



Šéf českej vlády a hnutia ANO dodal, že migrantom treba pomôcť v krajinách, z ktorých prichádzajú, mimo Európy - aby sa na cestu vôbec nevydávali. "Prijímať ľudí nie je žiadne riešenie, naopak, to ešte zväčšuje problém, ktorý v Európe máme," doplnil na Twitteri.



Podobné názory ako Babiš majú aj lídri iných štátov EÚ, pripomenul portál Novinky.cz.