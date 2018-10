Babiš sa v Bruseli tiež stretol s Gatesom, pozval ho do Prahy

Bill Gates sa v Bruseli v týchto dňoch stretáva s lídrami exekutívy EÚ či viacerými premiérmi, ktorí sú na summite EÚ. Rokuje s nimi o energetike, digitalizácii a pomoci pre Afriku.

Brusel 18. októbra (TASR) - O humanitárnych projektoch v Afrike či Sýrii, ale i politike a výdavkoch vynakladaných na chod inštitúcií EÚ sa vo štvrtok v Bruseli rozprával český premiér Andrej Babiš so zakladateľom a predsedom predstavenstva spoločnosti Microsoft Billom Gatesom. Amerického miliardára a filantropa zároveň pozval do Prahy.



"Stretnutie bolo skvelé, som nadšený. Je to veľmi skromný človek, dobre sme sa porozprávali... Tie jeho charitatívne projekty sú skvelé," opísal priebeh schôdzky Babiš. Gates mu vraj napríklad vysvetlil svoj projekt boja proti detskej obrne v Afrike. "Zhovárali sme sa o politike, Amerike, Európe. Zaujímal ho hlavne plán rozpočtu EÚ," priblížil novinárom ďalšie témy spoločného stretnutia.



"Ja som ho informoval o tom, že mám tiež nadáciu, že robím charitu, že mám plány v Sýrii, pomáhať a tak celkovo," dodal český premiér. Na konkrétnej spolupráci sa s Gatesom podľa svojich slov zatiaľ nedohodli, on sám s ním však plánuje ostať v kontakte. Gatesa zároveň pozval na 18. mája ho do Prahy - na konferenciu medzinárodnej humanitárnej organizácie Rotary International.



Bill Gates sa v Bruseli v týchto dňoch stretáva s lídrami exekutívy EÚ či viacerými premiérmi, ktorí sú na summite EÚ. Rokuje s nimi o energetike, digitalizácii a pomoci pre Afriku. Vo štvrtok sa stretol i s podpredsedom Európskej komisie pre Energetickú úniu Marošom Šefčovičom. S eurokomisárom pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Nevenom Mimicom má americký miliardár v pláne podpísať významný príspevok Nadácie Billa a Melindy Gatesovcov pre Externý investičný plán (EIP) Európskej únie. V konkrétnej rovine pôjde o spoluprácu na projektoch v subsaharskej Afrike.



Osobitná spravodajkyňa TASR Lucia Schmidtová