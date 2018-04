Babiš sa v nedeľu stretne s prezidentom, v pondelok s ČSSD

Rozhovory medzi oboma subjektmi o vytvorení koaličnej menšinovej vlády podporovanej KSČM skrachovali minulý týždeň. Sporným bodom sa stala otázka trestného stíhania Babiša v kauze Čapí hnízdo.

Praha 13. apríla (TASR) - Líder hnutia ANO a český premiér v demisii Andrej Babiš navštívi v nedeľu v Lánoch opäť prezidenta ČR Miloša Zemana. Chce mu vysvetliť, čo sa stalo na štvrtkovom rokovaní Republikového výboru ANO a čo podľa vlastných slov nepredpokladal pri svojej ostatnej návšteve v rezidencii hlavy štátu. Republikový výbor totiž uložil ANO, aby obnovil rokovania s ČSSD.



"Určite čoskoro pán Babiš osloví (predsedu ČSSD) pána Hamáčka," povedal po rokovaní grémia vicepremiér v demisii Richard Brabec (ANO).



Andrej Babiš podľa piatkového vyjadrenia hlasoval vo štvrtok tiež za obnovenie rokovaní s ČSSD, napokon sa podvolil väčšine výboru, iba jeden z jeho členov sa pri hlasovaní zdržal. Osobne by chcel vládu, ktorá získa dôveru zákonodarcov do prázdnin, uviedol podľa internetového serveru iDNES.cz a dodal, že všetci zainteresovaní sú už z toho unavení.



ČSSD je ochotná vypočuť si návrh hnutia ANO Andreja Babiša na obnovu rokovaní o vládnej spolupráci. "Pokiaľ hnutie ANO stojí o rokovanie s ČSSD, predstavu si radi vypočujeme. ČSSD je vždy otvorená serióznemu rokovaniu v prospech tejto krajiny a jej obyvateľov," uviedol na Twitteri predseda ČSSD Jiří Hamáček.



Rozhovory medzi oboma subjektmi o vytvorení koaličnej menšinovej vlády podporovanej KSČM skrachovali minulý týždeň. Hlavným sporným bodom sa stala otázka trestného stíhania premiéra v demisii pre financovanie Farmy Čapí hnízdo. Babiš odmietol prenechať funkciu predsedu vlády inému politikovi a zároveň prenechať ČSSD ministerstvá vnútra i financií.



Obnovené rokovania ANO-ČSSD sa uskutočnia v pondelok večer a mali by nadviazať na rozhovory, ktoré predčasne ukončili sociálni demokrati. Podľa Babišovho názoru je z hľadiska programu budúcej vlády dohodnuté takmer všetko.



Prezident Miloš Zeman však v utorok Babišovi odporučil, aby ANO rokovalo o vytvorení vládneho kabinetu s Komunistickou stranou Čiech a Moravy (KSČM) a hnutím Sloboda a priama demokracia (SPD).



V ANO jestvujú asi dve desiatky poslancov, pre ktorých je prípadná spolupráca s Okamurovým hnutím SPD veľkým problémom, priznal Babiš.



"Prezidentova predstava je, že by sa mala dohodnúť vláda v nejakej konštelácii hnutia ANO, SPD a KSČM. Dúfame, že tie rokovania sa skončia v avizovanom časovom horizonte, teda do júna," povedal po štvrtkovom prijatí u prezidenta v Lánoch predseda SPD Tomio Okamura.



"Ak by sme sa mali podieľať na vládnej konštelácii, tak chceme mať čo najväčšiu pravdepodobnosť, že splníme, čo sme sľúbili," dodal. V piatok však ohrdnutý politik netajil sklamanie a nezabudol pripomenúť, že nový vývoj podľa jeho názoru nemilo prekvapil aj hlavu štátu.



"Vládu, v ktorej bude ČSSD, nikdy nepodporíme," vyhlásil líder SPD a dodal, že sociálni demokrati majú za sebou rad škandálov, nie sú podľa jeho názoru schopní garantovať 15 poslancov a že vláda s ich účasťou nemôže fungovať.



"Andrej Babiš sa snaží, aby mal čo najslabšieho partnera. Čím servilnejší a slabší partner, tým má víťaz volieb širšie pole poôsobnosti. Ale nie je to dobré riešenie pre republiku," vyhlásil podľa serveru Novinky.cz. Okamura.