Babiš: Spory s komunistami o zahraničné vojenské misie sa vyriešili

Praha 30. mája (TASR) - Spory s komunistami ohľadne pôsobenia českých vojakov v zahraničí sa podarilo vyriešiť, takže by už nemali komplikovať snahy o zostavenie novej vlády. Informoval o tom v stredu spravodajský server Novinky.cz s odvolaním sa na vyjadrenie premiéra ČR v demisii Andreja Babiša.



Komunistom z KSČM najviac prekáža pôsobenie českých vojakov v rámci síl NATO v Pobaltí, respektíve možné zvýšenie početného stavu tejto misie.



"Myslím si, že vec sa vysvetlila tým, že neplánujeme navýšenie počtu našich vojakov v Pobaltí. Podľa mojich informácií KSČM nemá problém s navýšením vojakov v Mali, Iraku a Afganistane," povedal Babiš v utorok pre denník Právo.



O mandáte pre zahraničné misie by mala Poslanecká snemovňa českého parlamentu rokovať v piatok. O misii v Pobaltí ale poslanci zrejme rozhodovať nebudú, pretože mandát na rozmiestnenie vojakov v Litve a Lotyšsku schválili už vlani s platnosťou do konca roku 2019.



Ministerstvo obrany síce aktuálne navrhovalo i predĺženie misií v Pobaltí aj na rok 2020, avšak je možné, že táto časť bude z hlasovania vyňatá. V piatok by preto mali poslanci pravdepodobne hlasovať len o návrhu na zvýšenie početného stavu kontingentu v Afganistane, Iraku a Mali. Komunisti síce mali problém aj s posilňovaním týchto troch misií, tie však pre nich nepredstavujú neriešiteľný problém.



Vyjednávač KSČM Jiří Dolejš naznačil, že v tejto otázke existuje možnosť dohody. Podľa servera Novinky.cz by preto už nič nemalo brániť tomu, aby komunisti mohli tolerovať prípadný menšinový kabinet hnutia ANO so sociálnymi demokratmi. O vstupe do vlády s ANO v súčasnosti rozhodujú v referende členovia ČSSD.



Proti zvyšovaniu počtu vojakov v zahraničných misiách sa stavajú aj poslanci pravicovo-populistického hnutia Sloboda a priama demokracia (SPD).