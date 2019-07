Babiš: Timmermans Európu skôr rozdeľuje ako spája, vo V4 ho nechcú

Timmermans je podľa Babiša v očiach lídrov stredoeurópskych krajín vnímaný ako politik, ktorý nerozumie tomuto regiónu, skôr naopak, je voči strednej Európe zaujatý.

Brusel 1. júla (TASR) - Krajiny Vyšehradskej štvorky (V4) a Taliansko dúfajú, že nebudú prehlasované pri utorňajšej voľbe predsedu budúcej Európskej komisie (EK). Uviedol v pondelok v Bruseli český premiér Andrej Babiš.



Počas mimoriadneho summitu z nedele a pondelka, ktorý bol prerušený pre nezhody lídrov ohľadom nominácií na najvyššie posty v inštitúciách EÚ, kolovalo najmä meno prvého podpredsedu EK Fransa Timmermansa ako budúceho šéfa exekutívy EÚ. S jeho nomináciou krajiny vyšehradskej štvorky (V4) nesúhlasia, upozornil Babiš s tým, že budú proti nemu vystupovať aj v utorok.



Timmermans je podľa Babiša v očiach lídrov stredoeurópskych krajín vnímaný ako politik, ktorý nerozumie tomuto regiónu, skôr naopak, je voči strednej Európe zaujatý.



Na otázku prečo lídri V4 Timmermansa tak tvrdo odmietajú, keď si ako člen eurokomisie iba plnil svoju povinnosť a upozorňoval na prešľapy v oblasti právneho štátu či nezávislosti justície (Maďarsko a Poľsko), v čom mu dal za pravdu aj Súdny dvor EÚ či Rada Európy, a že nešlo o jeho "osobnú vojnu" s týmito krajinami, Babiš odpovedal, že tu ide aj o jeho postoj k migrácii.



"Pre mňa pán Timmermans je strojca migračných kvót. Človek, ktorý viac-menej stál pri tých kvótach, ktorý má v kompetencii aj žalobu na Českú republiku kvôli kvótam, ktoré sme odmietli," uviedol Babiš. Dodal, že ide o Timmermansove názory na nelegálnu migráciu, na migráciu ako takú a systém kvót, ktoré nie sú pre ČR prijateľné. Timmermans je zrejme významná osobnosť, ale sa negatívne prejavuje a má predsudky voči "nášmu regiónu", dodal Babiš.



Český premiér konštatoval, že post predsedu EK je najdôležitejší zo všetkých pozícií v EÚ, o ktorých budú v utorok lídri opätovne rokovať a človek v tejto funkcii má byť "prijateľná osoba pre nás". Už aj preto, že šéf EK prideľuje portfóliá pre členov exekutívy EÚ, môže odmietnuť nominantov členských štátov na pozíciu eurokomisárov a má "obrovskú moc".



"My sme povedali, že na predsedu Európskej komisie toto meno je obrovský problém. Vystupovali sme spoločne V4 a Taliansko a boli kolegovia, ktorí predkladali kombinácie rôznych mien, ale my sme to nechceli komplikovať a nemali sme žiadne ďalšie požiadavky," opísal Babiš situáciu z pohľadu krajín V4.



Na otázku TASR, či si po takto deklarovanom postoji dokáže predstaviť budúcu spoluprácu s Timmermansom, ak by bol zvolený za šéfa EK, Babiš odpovedal, že snáď väčšina jeho rezortných kolegov pochopila, že to je zásadný problém pre V4.



"Opakovane sme im vysvetľovali, že pán Timmermans môže zastávať nejaký iný významný post v rámci európskych štruktúr".



Babiš zopakoval, že migračná otázka a postoj Timmermansa k nej je zásadný problém, lebo "nikto nám nemôže diktovať kvóty a poučovať o tom, kto má u nás žiť a pracovať". Podľa Babiša v prípade Timmermansa platí, že Európska komisia nemá robiť politiku a nemá sa vyjadrovať k politickým záležitostiam.



Predseda vlády ČR ďalej povedal, že Európska ľudová strana (EPP) ako víťaz eurovolieb sa nemá vzdávať nároku na post predsedu eurokomisie a ak by predsa len došlo k tomu, že Timmermans ako kandidát túto funkciu získa, znamenalo by to, že krajiny V4 budú opäť prehlasované na najvyššej európskej úrovni.



V pondelok sa na summite hovorilo o blokovacej menšine, keď najmenej deväť členských krajín odmietalo Timmermansa. To sa však môže zmeniť, ak ho EPP v rámci širších politických dohôd podporí.



"Ak by došlo k tomu, že budeme prehlasovaní, že sa tak stane proti vôli krajín V4, tak aj s ohľadom na počet občanov, ktorých zastupujeme, by bolo veľmi nešťastné pre celý región a pre našich ľudí, že by sme sa stali obeťou nejakého, aj keď demokratického, ale diktátu, bez toho, aby vnímali dôležitosť nášho regiónu," vysvetlil Babiš.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)