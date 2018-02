Babiš večeria so Zemanom, hovoriť by sa malo aj o zostavovaní vlády

Ako uviedol Babiš, so Zemanom sa nevideli, odkedy ho druhýkrát poveril zostavením vlády.

Praha 8. februára (TASR) - Český prezident Miloš Zeman časovo neobmedzí premiéra v demisii Andreja Babiša pri druhom pokuse o zostavenie vlády. Babiš to vo štvrtok povedal novinárom po približne dvojhodinovej večeri so Zemanom na zámku v Lánoch.



Prezident tiež nebude od šéfa hnutia ANO vopred vyžadovať 101 podpisov od poslancov, ktorí jeho vládu podporia, píše český internetový portál Blesk.cz



Zeman a Babiš sa vo štvrtok stretli prvýkrát od Zemanovho znovuzvolenia do funkcie prezidenta Českej republiky. Naposledy sa prezident a premiér stretli, keď Babiš 24. januára podal demisiu svojho prvého kabinetu, ktorý nezískal dôveru Snemovne. Zeman vtedy zároveň poveril predsedu hnutia ANO rokovaním o novej vláde.



Predstavitelia hnutia ANO sa od podania demisie stretli kvôli snahám o zostavenie vlády s kolegami z ODS, KSČM, ČSSD, KDU-ČSL či SPD. Ich rozhovory sa spravidla týkali hľadania programových prienikov jednotlivých strán. Žiadne závery, ktoré by jasne ukazovali, ako bude vyzerať Babišov druhý kabinet, zatiaľ zo schôdzok nevzišli.