Babiš verí v druhé referendum o brexite; dúfa, že Briti zostanú v EÚ

Praha 24. mája (TASR) - Na rozhodnutie britskej premiérky Theresy Mayovej odstúpiť k 7. júnu z postu líderky konzervatívnej strany a následne aj funkcie šéfky kabinetu reagovali aj český prezident Miloš Zeman a premiér Andrej Babiš.



"Mne je to ľúto," povedal podľa ČT24 český prezident na margo Mayovej avizovaného odchodu. Zdôraznil pritom, že predsedníčka britskej vlády oznámila len odchod z postu líderky Konzervatívnej strany, a nie z funkcie premiérky.



"To sa viac-menej čakalo, ja stále dúfam, že budú predčasné voľby a nakoniec ešte jedno referendum," povedal český premiér Babiš. Vyjadril sa tak pri odchode z volebnej miestnosti, kde odovzdal svoj hlas vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP). V ČR sa eurovoľby konajú v piatok a v sobotu.



Britskí občania by podľa Babiša v prípade, že by sa v krajine uskutočnilo druhé referendum, dostali príležitosť pochopiť, že sa v prvom referende rozhodli na základe dezinformácií.



"Verím, že Británia zostane v EÚ, pre nás to bol jeden z hlavných spojencov," dodal Babiš.



Theresa Mayová v piatok oznámila, že 7. júna odstúpi z postu šéfky Konzervatívnej strany. Spresnila, že zostane vo funkcii premiérky, až kým nebude zvolený nový líder konzervatívcov.