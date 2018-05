Babiš vo Viedni: Svoju zlú nemčinu som sa naučil z rakúskej ORF

Český premiér Andrej Babiš, ktorý hovoril vo Viedni výlučne po nemecky, sa vyznal, že Rakúsko je krajinou, v ktorej má veľmi mnoho priateľov.

Viedeň 18. mája (TASR) - Za intenzívnejšiu spoluprácu krajín Vyšehradskej štvorky (V4) a Rakúska sa v piatok vo Viedni po rozhovore s rakúskym spolkovým kancelárom Sebastianom Kurzom vyslovil český premiér v demisii Andrej Babiš.



Podľa jeho slov by sa kooperácia mala "v každom prípade" rozšíriť.



"Sme radi, že sme v rovnakej lodi a máme rovnaký názor," cituje Babiša tlačová agentúra APA, podľa ktorej hosť z Prahy avizoval na 21. júna stretnutie predstaviteľov krajín V4 a rakúskeho kancelára, ktorého dejiskom by sa mala stať Budapešť.



Šéfovia vlád oboch susedných krajín zdôraznili spoločné názory napríklad na otázku migrácie.



Hostiteľ konštatoval, že sa v posledných rokoch členské krajiny EÚ veľmi sporili o prerozdeľovanie utečencov a priepasť medzi jednotlivými štátmi sa stále prehlbovala. Európa však potrebuje menej napätia a viac dialógu a spoločného postupu. Pozornosť by sa mala od neúspešného prerozdeľovania presunúť na ochranu vonkajších hraníc, boj proti ilegálnej migrácii a pašerákom, ako aj pomoc priamo na mieste, vyplynulo z Kurzových slov.



Babiš doplnil rakúskeho kancelára slovami, že s ním úplne súhlasí a môže jeho vyjadrenie podpísať.



V mnohých otázkach ťaháme na európskej úrovni za jeden povraz, zdôraznil rakúsky kancelár, ktorý podčiarkol aj nutnosť šetriť a zmenšiť byrokraciu. Babiš sa i v názore na budúci rozpočet EÚ stotožnil s rakúskym hostiteľom. Vyjadril sa však za to, aby o finančných prostriedkoch, ktorými teraz disponujú "európske štruktúry", rozhodovali samotné členské štáty. Zdôraznil ale aj význam príjmov, boj proti kráteniam daní.



Kurz zopakoval, že návrh Európskej komisie na platbu 1,11 percenta HDP do rozpočtu Únie je pre Rakúsko neprijateľný.



Obe strany prezentovali odlišný postoj k mierovému využívaniu jadrovej energie, k jadrovým elektrárňam i úložiskám jadrového odpadu.



Šéfovia vlád oboch krajín sa však dohodli, že ďalej posilnia projekty v oblasti infraštruktúry.



Andrej Babiš, ktorý hovoril vo Viedni výlučne po nemecky, sa vyznal, že Rakúsko je krajinou, v ktorej má veľmi mnoho priateľov, a že svoju zlú nemčinu sa naučil z vysielania verejnoprávneho rakúskeho rozhlasu a televízie ORF. Sebastian Kurz ústretovosť hosťa z Prahy osobitne ocenil a zdôraznil, že to nie je samozrejmosť.