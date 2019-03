Babišovi sa nepáči Macronova vízia budúcnosti Európskej únie

Zakázané by podľa Macrona malo byť financovanie európskych politických strán zo zahraničia.

Paríž 5. marca (TASR) - Českému premiérovi Andrejovi Babišovi sa nepáči vízia pre budúcnosť Európskej únie, ktorú v pondelok načrtol francúzsky prezident Emmanuel Macron.



"Vôbec sa mi to nepáči... Nemyslím si, že to ide správnym smerom. Som prekvapený," uviedol Babiš pre agentúru AP.



Podľa Babiša by sa mala EÚ zamerať skôr na základné otázky, akými sú obrana či zlepšenie fungovania spoločného obchodného trhu. Neočakáva, že by českí občania pozitívne reagovali na Macronovu víziu, ale "práve naopak".



Francúzsky prezident necelé tri mesiace pred voľbami do Európskeho parlamentu načrtol svoju víziu pre budúcnosť EÚ, keď vyzval na reformu schengenského priestoru a na zriadenie novej agentúry, ktorá by mala na starosti "ochranu demokracií" pred kybernetickými útokmi a falošnými správami. Macron tiež zopakoval apel na hlbšiu bezpečnostnú spoluprácu v Európe a zdôraznil potrebu spoločnej azylovej politiky pre riešenie migrantskej krízy.



Zakázané by podľa Macrona malo byť financovanie európskych politických strán zo zahraničia, pričom členovia EÚ by sa mali dohodnúť na predpisoch zakazujúcich "nenávistné a násilnícke prejavy na internete".