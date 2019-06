Bagdadská Zelená zóna je pre verejnosť prístupná 24 hodín denne

V Zelenej zóne, ktorá sa nachádza na brehu rieky Tigris, sídlia kľúčové štátne inštitúcie i zahraničné veľvyslanectvá vrátane americkej ambasády.

Bagdad 4. júna (TASR) - Prísne strážená tzv. Zelená zóna v centre irackej metropoly Bagdad je už pre verejnosť prístupná 24 hodín denne. S odvolaním sa na vládne zdroje o tom v utorok informovala agentúra AP.



Generálmajor Jásim Jahjá Abd Alí pre agentúru AP v utorok uviedol, že Zelená zóna "je odteraz prístupná 24 hodín denne bez akýchkoľvek výnimiek alebo podmienok".



Iracký premiér Ádil Abdal Mahdí už počas víkendu informoval, že iracká vláda týmto svojím rozhodnutím dáva najavo, že bezpečnostná situácia v Bagdade, kde žije osem miliónov ľudí, sa zlepšila.



Rok a pol po tom, ako Irak oznámil svoje víťazstvo nad džihádistickou skupinou Islamský štát (IS), podľa AP v Iraku badať výrazné zníženie násilia, a to najmä v hlavnom meste. Situácia v Bagdade je natoľko priaznivá, že misia OSN dokonca prestala vydávať každomesačné správy o počtoch obetí násilných činov.



Zelená zóna v Bagdade bola vytvorená po roku 2003, keď sa uskutočnila invázia amerických jednotiek do Iraku, ktorá viedla k zosadeniu irackého vládcu Saddáma Husajna. Zákaz vstupu do Zelenej zóny mala drvivá väčšina Iračanov.



Agentúra AP dodala, že tento rok iracká vláda začala s uvoľňovaním reštriktívnych opatrení v tejto oblasti - dala napríklad z ciest odstrániť betónové zátarasy.



Podľa AP Zelená zóna v Bagdade je pre verejnosť otvorená od utorka - dňa, keď moslimovia začali sláviť sviatok prerušenia pôstu - íd al-fitr -, ktorým vrcholí moslimský pôstny mesiac ramadán.