Bangladéš: Do repatriácie Rohingov by sa mohol zapojiť aj UNHCR

Dháka 29. marca (TASR) - Mjanmarsko zvažuje, že do repatriácie rohinských utečencov zapojí aj Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). Podľa agentúry DPA to vo štvrtok uviedol predstaviteľ vlády Bangladéša, kam sa uchýlili státisíce mjanmarských Rohingov.



"Mjanmarsko kontaktovalo UNHCR so žiadosťou, aby sa zapojili do procesu návratu a reintegrácie (rohinských utečencov)," povedal novinárom v Dháke vysokopostavený predstaviteľ bangladéšskeho rezortu diplomacie Šahrijár Alám.



Takmer 700.000 príslušníkov mjanmarskej moslimskej menšiny Rohingov ušlo do Bangladéša po tom, čo mjanmarská armáda spustila vlani v auguste ofenzívu proti povstalcom na severe nepokojného Jakchainského štátu, pripomína agentúra DPA.



Repatriácia Rohingov z Bangladéša sa podľa pôvodných plánov mala začať už v januári tohto roku. Tento termín sa však nepodarilo dodržať, keďže celý proces nebol dostatočne pripravený. Plánovaný návrat utečencov komplikuje aj zlá infraštruktúra a obavy o bezpečnosť Rohingov po návrate do vlasti.



Bangladéš sa preto zasadzuje o to, aby sa do repatriácie zapojil aj UNHCR.



Podľa Šahriára Aláma by sa mal celý proces spustiť krátko na to, ako ukončia previerku prvej skupiny utečencov, ktorí sa majú vrátiť do Mjanmarska. Kedy to však bude, nešpecifikoval.