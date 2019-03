Bangladéš oznámil OSN, že už nemôže prijať rohinských utečencov

Na základe dohody s Bangladéšom sa Mjanmarsko zaviazalo prijať naspäť niektorých utečencov, ale OSN trvá na tom, že podmienkou návratu Rohingov je zaistiť im bezpečnosť.

New York 1. marca (TASR) - Bangladéš oznámil vo štvrtok na pôde Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN), že už nebude môcť poskytnúť prístrešie ďalším rohinským utečencom z Mjanmarska.



Vysoký predstaviteľ bangladéšskeho ministerstva zahraničných vecí Shahidul Haque na zasadnutí BR OSN podľa agentúry AFP uviedol, že kríza týkajúca sa repatriácie státisícov moslimských Rohingov, ktorí v krajine žijú v dočasných prístreškoch, sa zhoršuje a vyzval Bezpečnostnú radu na "rázne" konanie.



"S poľutovaním musím radu informovať, že Bangladéš už nebude schopný poskytnúť prístrešie ďalším ľuďom z Mjanmarska," povedal.



Na základe dohody s Bangladéšom sa Mjanmarsko zaviazalo prijať naspäť niektorých utečencov, ale OSN trvá na tom, že podmienkou návratu Rohingov je zaistiť im bezpečnosť.



Haque obvinil Mjanmarsko z "prázdnych sľubov a rôznych obštrukčných prístupov" počas rokovaní o návrate utečencov, píše agentúra Reuters.



Osobitná vyslankyňa pre Mjanmarsko Christine Schranerová-Burgenerová po piatich návštevách krajiny hlásila "pomalý pokrok" v snahách pomôcť státisícom Rohingov vrátiť sa do vlasti a varovala, že budúcoročné voľby v Mjanmarsku môžu krízu ešte zhoršiť.



V utečeneckých táboroch v Bangladéši momentálne žije približne 740.000 Rohingov, ktorí museli v roku 2017 ujsť z Mjanmarska do susedného moslimského štátu pred brutálnym zásahom miestnej armády. Organizácia Spojených národov tento zásah voči moslimskej menšine označila za etnické čistky.