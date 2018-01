Repatriáciu rohinských utečencov do Mjanmarska odložili

Dôvodom je nevykonanie všetkých potrebných opatrení. Ide napríklad o zoznam osôb, ktoré majú byť repatriované, jeho overenie i pripravenosť tranzitných táborov.

Dháka 22. januára (TASR) - Repatriácia rohinských utečencov z Bangladéša späť do Mjanmarska, ktorá sa pôvodne mala začať v utorok, bola odložená. Podľa agentúry AP o tom v pohraničnom meste Cox's Bazar informoval bangladéšsky komisár pre utečencov, záchranné operácie a repatriáciu Abul Kalam.



Agentúra Reuters uviedla ako príčinu tohto odkladu nevykonanie všetkých opatrení nutných na repatriáciu. "Zostáva (nedokončených) veľa vecí," povedal Kalam pre Reuters.



Ide napríklad o zoznam osôb, ktoré majú byť repatriované, jeho overenie i pripravenosť tranzitných táborov. Agentúra AP citovala Kalama, podľa ktorého úradníci "na tom pracujú".



Podľa dohody podpísanej minulý týždeň má Mjanmarsko prijímať rohinských utečencov z Bangladéša v dvoch prijímacích strediskách a dočasnom tábore v blízkosti spoločných hraníc oboch štátov.



Dohodu o repatriácii Rohingov podpísali vlády Bangladéša a Mjanmarska v novembri 2017. V decembri potom vytvorili pracovnú skupinu, ktorá má dohliadať na tento proces návratu. Podľa pôvodných plánov sa repatriácia mala začať 23. januára a zavŕšiť sa v priebehu nasledujúcich dvoch rokov.



Mnohí rohinskí utečenci však v súvislosti s dohodou o repatriácii vyjadrujú obavy z návratu do Mjanmarska a podľa vlastných slov by dali prednosť zotrvaniu v utečeneckých táboroch v Bangladéši.



Podľa údajov Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) utečenci z Mjanmarska aj naďalej prichádzajú do Bangladéša, pričom ich príchod sprevádzajú správy o násilí, prenasledovaní a znásilňovaní.



Od konca augusta ušlo pred násilnosťami v mjanmarskej administratívnej oblasti Jakchainský štát do susedného Bangladéša približne 655.000 Rohingov. V Bangladéši ich pritom do augustového exodu žilo už vyše 300.000.