Bangladéš vyhlásil po leteckej havárii na štvrtok štátny sútok

Dháka 14. marca (TASR) - Bangladéš si vo štvrtok štátnym smútkom uctí pamiatku obetí havárie dopravného lietadla bangladéšskej spoločnosti US-Bangla Airlines v nepálskom hlavnom meste Káthmandu, ktorá si v pondelok vyžiadala 50 mŕtvych. Oznámila to v stredu premiérka Hasína Vadžídová.



Na palube lietadla typu Bombardier Dash 8 sa viezlo 67 pasažierov a štyria členovia posádky. Priamo na mieste zahynulo 49 osôb, pilot podľahol zraneniam v nepálskej nemocnici v utorok, uviedlo bangladéšske ministerstvo zahraničných vecí. Medzi obeťami tejto tragédie je 26 občanov Bangladéša.



Premiérka Hasína Vadžídová ukončila v dôsledku tohto incidentu návštevu Singapuru a vrátila sa do vlasti. Štátny smútok vyhlásila po stredajšom mimoriadnom zasadnutí.



Očití svedkovia vypovedali, že lietadlo pri nalietavaní na pristátie letelo veľmi nízko a podľa všetkého netrafilo na pristávaciu dráhu. Okamžite po náraze do zeme začal stroj horieť.



Príčina nehody je predmetom vyšetrovania.



Letisko v Káthmandu bolo už aj v minulosti dejiskom viacerých tragických nehôd.