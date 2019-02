Bangladéšan sa údajne pokúsil uniesť linkové lietadlo

Stroj smeroval z bangladéšskej metropoly Dháka do Dubaja v Spojených arabských emirátov.

Čitágáon 24. februára (TASR) - Pre údajný pokus o únos muselo v nedeľu svoj let neplánovane prerušiť lietadlo bangladéšskych národných aerolínií Biman so 143 cestujúcimi a siedmimi členmi posádky na palube. Informovala o to agentúra AP.



Stroj smeroval z bangladéšskej metropoly Dháka do Dubaja v Spojených arabských emirátov. Približne 40 minút po štarte sa pilot rozhodol núdzovo pristáť na medzinárodnom letisku v meste Čitágáon, keďže sa jeden z pasažierov začal "správať podozrivo" a naznačoval, že má v úmysle uniesť lietadlo, uviedla agentúra Reuters s odvolaním sa na predstaviteľov spoločnosti Biman.



Miestne médiá informovali, že domnelý únosca mohol byť duševne chorý a chcel hovoriť so svojou manželkou a bangladéšskou premiérkou Hasínou Vadžídovou.



Bezprostredne po pristátí v druhom najľudnatejšom meste Bangladéša obkľúčili Boeing 737-800 príslušníci bezpečnostných zložiek. Cestujúcich i posádku evakuovali.



Pri následnom zásahu bol únosca zranený a zakrátko zomrel. Podľa dostupných informácií išlo o 25-ročného Bangladéšana.