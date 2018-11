Bangladéšana uznali za vinného z odpálenia bomby pri Times Square

Obžalovaný odpálil svoju rúrkovú bombu za pomoci vianočného osvetlenia, zápaliek a deväťvoltovej batérie.

New York 7. novembra (TASR) - Bangladéšskeho imigranta uznali za vinného z vlaňajšieho pokusu o spáchanie bombového útoku neďaleko námestia Times Square na newyorskom Manhattane. O vine obžalovaného, ktorému hrozí doživotný väzenský trest, rozhodli v utorok členovia súdnej poroty, informovala agentúra AP.



Akayed Ullah (28) bol obvinený z toho, že 11. decembra 2017 odpálil v metre neďaleko námestia Times Square v newyorskej štvrti Manhattan podomácky vyrobenú rúrkovú bombu, ktorú mal pripevnenú na tele. Výbušnina explodovala len čiastočne a samotný páchateľ pritom utrpel rozsiahle popáleniny. Menšie zranenia utrpeli aj traja okolostojaci ľudia.



Útočník vyšetrovateľom povedal, že jeho čin mal byť pomstou za americké letecké útoky na teroristickú skupinu Islamský štát (IS) v Sýrii. Podľa jednej z členiek súdnej poroty je však jeho skutočná motivácia nejasná. Obhajoba zdôrazňuje, že neexistujú dôkazy o mužovom napojení na IS.



Členovia súdnej poroty uznali Ullaha za vinného v šiestich bodoch obžaloby súvisiacich s terorizmom. O výške trestu by mal súd rozhodnúť 5. apríla budúceho roku.



Obžalovaný odpálil svoju rúrkovú bombu za pomoci vianočného osvetlenia, zápaliek a deväťvoltovej batérie. Do USA prišiel v roku 2011 vďaka vízam, ktoré mu boli udelené na základe príbuzenstva s istým americkým občanom, a získal tam povolenie k trvalému pobytu. Žil v newyorskej štvrti Brooklyn.