Bannon po roztržke s Trumpom odstúpil z vedenia portálu Breitbart News

Na snímke výtlačok knihy "Fire and Fury: Inside the Trump White House" (Oheň a hnev: Vo vnútri Trumpovho Bieleho domu) od spisovateľa a novinára Michaela Wolffa 5. januára 2018 vo Washingtone. Prvé výtlačky kontroverznej novej knihy, ktorá zobrazuje amerického prezidenta Donalda Trumpa ako neinformovaného a nespôsobilého vykonávať úrad, sa dostali na pulty obchodov už v piatok.

Washington 10. januára (TASR) - Steve Bannon, jeden z architektov volebného úspechu Donalda Trumpa, odstúpil z vedenia ultrakonzervatívneho amerického spravodajského portálu Breitbart News. Informoval o tom v utorok samotný portál.



Odchod Bannona prišiel niekoľko dní po zverejnení nelichotivej knihy o prezidentovi USA s názvom Fire and Fury: Inside the Trump White House (Oheň a hnev: Vo vnútri Trumpovho Bieleho domu), v ktorej sa nachádzajú aj Bannonove ostro kritické výroky na adresu Trumpovho syna či spolupracovníkov. Prezidenta Trumpa obsah knihy nahneval a označil ju za "vymyslenú". Dodal, že "je plná klamstiev, prekrútených informácií a zdrojov, ktoré neexistujú".



Výkonný riaditeľ Breitbart News Larry Solov oznámil Bannonov odchod v odkaze na webovej stránke.



"Steve je drahocennou súčasťou nášho posolstva a vždy mu budeme vďační za jeho prínos a za to, čo nám pomohol dosiahnuť," uviedol Solov.



Bannon stál na čele portálu od roku 2012, pripomenula tlačová agentúra DPA.



Bannon - Trumpov hlavný stratég, ktorý odišiel zo svojho postu v Bielom dome v auguste - vyhlásil: "Som hrdý na to, čo tím Breitbart News za taký krátky čas dosiahol pri vytváraní spravodajskej platformy svetovej úrovne."



Bannon sa v nedeľu snažil udobriť si Trumpa a tvrdil, že výroky zverejnené v knihe o prezidentovom synovi, ktorého označil za vlastizradcu a zlého vlastenca, sa týkali bývalého šéfa Trumpovej predvolebnej kampane Paula Manaforta, nie Trumpa mladšieho. Bannon vydal vyhlásenie, kde chválil prezidentovho syna.