Barack Obama: V týchto voľbách ide o charakter tejto krajiny

Bývalý prezident obvinil svojho nástupcu zo šírenia strachu zo skupiny migrantov, ktorá smeruje k USA z Mexika. Republikánov tiež označil za skorumpovaných.

Washington 6. novembra (TASR) – Hlasujeme o charaktere tejto krajiny. Hlasujeme o tom, kým sme a akú politiku očakávame. Hlasujeme o tom, ako sa správame vo verejnom živote a ako sa správame k druhým ľuďom, uviedol v pondelok bývalý prezident USA Barack Obama na predvolebnom zhromaždení pred dnešnými polčasovými (midterm) voľbami.



Bývalý šéf Bieleho domu podporil v pondelok na zhromaždení v štáte Virgínia demokratického senátora Tima Kaina a kandidátku na členku Snemovne reprezentantov Jennifer Wextonovú. Obama podporil demokratov na viacerých podujatiach počas uplynulých týždňov a neodpustil si ani kritiku svojho nástupcu Donalda Trumpa.



"Blížia sa voľby a republikáni zrazu zázračne hovoria, že vás ochránia, keď máte zdravotné problémy existujúce ešte pred začiatkom vášho zdravotného poistenia," povedal Obama cez víkend na zhromaždení v Atlante.



Obama sa na stretnutiach s voličmi zameriaval na systém zdravotného poistenia nazvaného Obamacare, ktorý on sám presadil a republikáni sa ho snažia zrušiť. Republikáni podľa neho o tejto téme "nehanebne, opakovane a otvorene klamú".



Bývalý prezident ďalej obvinil svojho nástupcu zo šírenia strachu zo skupiny migrantov, ktorá smeruje k USA z Mexika. Republikánov tiež označil za skorumpovaných.



"Týmto všetkým len odvádzajú vašu pozornosť a oslepujú vás - a zároveň vás okrádajú. Hovoria - pozrite, pozrite, karavána! A medzitým dávajú daňové úľavy svojim kamarátom miliardárom. Potom hovoria - pozrite, pozrite... aké strašidelné je tamto toto! A medzitým sabotujú vašu zdravotnú starostlivosť. Nemôžete na to naskočiť," povedal Obama.



Denník The New York Times označil Obamovo predvolebné účinkovanie ako ostrejší, vytrvalejší útok na svojho nástupcu než útok ktoréhokoľvek bývalého prezidenta v uplynulých desaťročiach.



Obama pred voličmi zdôrazňoval aj dôležitosť volebnej účasti.



"Keď slová už nič neznamenajú, keď si ľudia môžu hocičo vymyslieť len tak bez následkov, demokracia nemôže fungovať. Jediným strážcom pravdy ste vy. Vy a vaše hlasy," povedal bývalý prezident, ktorý počas kampane ani raz nevyslovil meno Donald Trump.



(spolupracovníčka TASR Michaela H. Janotová)