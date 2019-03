Barbara Bushová mala z Trumpa úzkosť, odhalila nová kniha

Názory manželky niekdajšieho republikánskeho prezidenta Georgea Busha staršieho na Trumpa vyšli najavo po tom, ako zverejnili výňatky z biografie, ktorá má vyjsť pod názvom The Matriarch.

Washington 28. marca (TASR) - Dnes už nežijúca bývalá prvá dáma Spojených štátov Barbara Bushová pred smrťou priznala, že súčasný prezident Donald Trump v nej vyvolával "úzkosť" a úvahy o tom, či môže byť naďalej podporovateľkou Republikánskej strany, ktorá Trumpa do funkcie nominovala.



Názory manželky niekdajšieho republikánskeho prezidenta Georgea Busha staršieho na Trumpa vyšli najavo po tom, ako denník USA Today zverejnil v stredu výňatky z pripravovanej biografie, ktorá má vyjsť pod názvom The Matriarch, informovala agentúra AP.



Príslušný rozhovor poskytla Bushová vo februári 2018. Krátko na to, v apríli, zomrela vo veku 92 rokov.



Spomínanú "úzkosť" bývalá prvá dáma pociťovala počas prezidentských volieb v roku 2016, v ktorých Trump nakoniec zvíťazil nad svojou súperkou Hillary Clintonovou. Na otázku, čo sa stále považuje za republikánku, odpovedal: "Asi by som dnes povedala, že nie".



Bushová v rozhovore spomínala, ako si pripravovala žartovný list, v ktorom by Clintonovej manželovi, exprezidentovi Billovi Clintonovi, zablahoželala k tomu, že sa stal partnerom prezidentky. Následne sa však "s hrôzou" dozvedela, že víťazom volieb je Trump.



Jeden z priateľov potom daroval Bushovej hodiny, ktoré rátali zostávajúci čas do konca Trumpovho funkčného obdobia. Tie si nechávala pri svojej posteli, dodáva AP.