S Barbarou Bushovou sa prišli rozlúčiť štyria bývalí prezidenti

Pohrebné reči predniesli Jeb Bush, manželka bývalého šéfa diplomacie USA Susan Bakerová a historik Jon Meacham, ktorý napísal životopisnú knihu o Georgeovi Bushovi staršom.

Houston 21. apríla (TASR) - Približne 1500 hostí vrátane štyroch bývalých prezidentov sa prišlo v sobotu naposledy rozlúčiť s bývalou prvou dámou USA Barbarou Bushovou, ktorá zomrela v utorok vo veku 92 rokov. Rozlúčka sa konala v Kostole sv. Martina v Houstone, kde sa manželia Bushovci pravidelne zúčastňovali na bohoslužbách episkopálnej cirkvi.



Manžela zosnulej, exprezidenta USA Georgea Busha staršieho (93), priviezli do chrámu na invalidnom vozíku. Na obrade sa zúčastnili aj jeho dvaja synovia - ďalší bývalý prezident George W. Bush a exguvernér Floridy Jeb Bush.



V prednej časti kostola sedeli ešte dvaja bývalí prezidenti s manželkami - Bill Clinton a Barack Obama - a tiež súčasná prvá dáma Melanie Trumpová.



Samotný Donald Trump na rozlúčku do Houstonu neprišiel, ako to vopred avizoval. Zdôvodnil to tým, že nechcel obrad narušiť bezpečnostnými opatreniami, ktoré by sprevádzali jeho príchod. Svoju neúčasť zdôvodnil aj úctou voči rodine Bushovcov, s ktorou nevychádzal práve najlepšie.



Rakvu s Bushovej telesnými pozostatkami vystavili v houstonskom chráme už v piatok, keď sa jej pamiatke prišlo pokloniť viac ako 6200 ľudí.



Medzi 1500 smútočnými hosťami pozvanými na sobotňajšiu rozlúčku boli napríklad bývalá kongresmanka Gabby Giffordsová, niekdajší astronaut Mark Kelly, známy golfista Phil Mickelson a viacerí diplomati.



Po skončení obradu rakvu so zosnulou odviezli na miesto jej posledného odpočinku v areáli Prezidentskej knižnice Georgea Busha v meste College Station, ktoré sa nachádza približne 160 kilometrov severozápadne od Houstonu. Tam už spočíva aj dcéra Bushovcov Robin, ktorá v roku 1953 ako trojročná zomrela na leukémiu.



Barbara Bushová trpela viacerými vážnymi ochoreniami a zomrela v utorok 17. apríla vo svojom dome v Houstone po tom, ako odmietla ďalšiu liečbu. Bola jednou z dvoch prvých dám USA, ktoré sa stali zároveň aj matkou prezidenta. Prvou bola Abigail Adamsová (1744-1818) manželka Johna Adamsa a matka Johna Quincyho Adamsa.