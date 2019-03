Barnier: Ak neodhlasujú dohodu o brexite, nebude ani prechodné obdobie

Televízia Sky News odhadla, že britská premiérka Theresa Mayová prehrá v utorok v poradí už druhé kľúčové hlasovanie v britskom parlamente o dohode o brexite.

Brusel 12. marca (TASR) - Hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier varoval v utorok britských poslancov pred "nebezpečnou ilúziou", že by mohli ťažiť z tzv. prechodného obdobia aj bez schválenia dohody o brexite.



"Počúvajúc debatu v Dolnej snemovni britského parlamentu: Zdá, že panuje nebezpečná ilúzia, že Británia by mohla profitovať z prechodného obdobia aj bez dohody o brexite," napísal na sociálnej sieti Twitter. "Poviem to jasne: Jediným právnym základom pre prechodné obdobie je dohoda. Nijaká dohoda znamená nijaké prechodné obdobie," dodal.



Televízia Sky News odhadla, že britská premiérka Theresa Mayová prehrá v utorok v poradí už druhé kľúčové hlasovanie v britskom parlamente o dohode o brexite, ktorú vyrokovala s EÚ, s rozdielom vyše 100 hlasov.