Barnier:Dohoda o brexite je jedinou možnou pre riadený odchod Británie

Brusel/Paríž 14. júna (TASR) - Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie, ktorú vlani v novembri dosiahla s ostatnými členskými krajinami odstupujúca britská premiérka Theresa Mayová, je jedinou možnou dohodou o riadenom odchode. Povedal to v piatok v Paríži hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier.



"Pokojne zopakujem, že ak Spojené kráľovstvo chce aj naďalej opustiť Európsku úniu (...), potom táto dohoda, ktorá je na stole, je jedinou, ktorú možno brať do úvahy pre riadený odchod," uviedol Barnier podľa agentúry AFP počas 20. zasadnutia Združenia európskych senátov, ktoré sa konalo na pôde francúzskeho Senátu.



Zvyšok EÚ podľa Barniera čaká na meno nového britského premiéra, ktorý nahradí Theresu Mayovú. "To, čo nám povie, bude dôležité, ale chcem pripomenúť pozíciu ostatných 27 krajín," zdôraznil.



Brexit, pôvodne naplánovaný na 29. marca, bol už dvakrát odložený kvôli nesúhlasu britského parlamentu s dohodou o brexite v podobe, v akej ju vyrokovala Mayová. Najnovší dátum na odchodu krajiny z EÚ bol stanovený na 31. októbra 2019, čiže ešte predtým, ako sa funkcie ujme nová Európska komisia, pričom v zložení budúcej exekutívy EÚ sa už neráta s britským eurokomisárom.



Barnier potvrdil, že brexit je zlý pre EÚ aj Britániu. "Nikto mi nebol schopný ukázať ani najmenšiu pridanú hodnotu brexitu. Musíme ho ale zrealizovať s obmedzením dopadov, ktoré sú nespočetné," konštatoval.



Spravodajca TASR Jaromír Novak