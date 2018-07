Barnier: Dohoda o brexite je už na 80 percent pripravená

Vyjednávač pre brexit dodal, že pre dosiahnutie politickej dohody treba doriešiť aj také otázky, ako je budúci štatút britských vojenských základní na Cypre či situácie týkajúcej sa Gibraltáru.

Brusel 20. júla (TASR) - Európska únia má zodpovednosť byť pripravená na všetky scenáre spojené s odchodom Spojeného kráľovstva z Únie, vrátane možnosti, že sa nijakú dohodu s britskou stranou nepodarí uzavrieť. Uviedol to v piatok hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier po skončení zasadnutia Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Bruseli.



Barnier na stretnutí s európskymi diplomatmi, ktoré bolo venované otázkam spojeným s brexitom, upozornil, že je dokončených už 80 percent dohody o riadenom odchode Británie z EÚ a obe strany sa zameriavajú na dokončenie zvyšných bodov. Dodal, že pre dosiahnutie politickej dohody treba doriešiť aj také otázky, ako je budúci štatút britských vojenských základní na Cypre či situácie týkajúcej sa Gibraltáru, britskej enklávy na území Španielska.



"Každá z týchto otázok je dôležitá a musíme dosiahnuť dohodu o každej z nich, a to ešte predtým, než prijmeme celkovú dohodu o vystúpení," povedal Barnier pred novinármi.



Dodal, že do októbra musí jeho tím vyjednávačov vypracovať s Londýnom aj spoločné politické vyhlásenie o budúcich vzťahoch medzi Britániou a Úniou. Základným predpokladom pre túto deklaráciu však bude dosiahnutie dohody o riadenom brexite.



"V tejto fáze rokovaní nemáme už veľa týždňov k dispozícii, ale v skutočnosti nejde o tom, že potrebujeme viac času, ale je to otázka výberu správnych rozhodnutí a absolútna jasnosť," odkázal do Londýna. Spresnil, že len s pocitom "právnej istoty" bude možné začať diskusie o budúcom partnerstve EÚ s Britániou.



Jednou z nedoriešených otázok je aj budúci režim hranice medzi Írskom a britskou provinciou Severné Írsko. Barnier uviedol, že EÚ nežiada o zavedenie írsko-severoírskej hranice, podľa jeho slov však na hraničných priechodoch bude potrebná kontrola tovarov, lebo britská premiérka Theresa Mayová trvá na tom, že Británia opustí jednotný trh EÚ a colnú úniu.



"Nemôžeme si dovoliť strácať čas touto témou a preto sme vyzvali Spojené kráľovstvo, aby budúci týždeň pracovalo na tejto otázke," povedal Barnier. Dodal, že EÚ je otvorená akýmkoľvek riešeniam, pokiaľ sú uskutočniteľné a môžu mať podobu právne záväzného textu v čase uzavretia dohody o brexite.



spravodajca TASR Jaromír Novak