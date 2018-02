Barnier: Londýn ešte nepredstavil víziu budúcich vzťahov po brexite

Británia mala v piatok v Bruseli predstaviť viac detailov ohľadne podoby budúcich vzťahov s Bruselom. Barnier však novinárom povedal, že stretnutie britská strana z organizačných dôvodov zrušila.

Brusel 9. februára (TASR) - Británia ešte stále nenačrtla svoju konkrétnu predstavu o fungovaní budúcich vzťahov medzi Bruselom a Londýnom po vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie.



Povedal to v piatok hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier s tým, že Brusel podľa neho už viackrát vyzval Londýn, aby bol pokiaľ ide o podobu budúcich vzťahov zrozumiteľnejší.



Barnier povedal v piatok novinárom, že svojho britského rezortného kolegu - ministra pre brexit Davida Davisa - tento týždeň upozornil, že "nastal čas prijať rozhodnutia".



Londýn zatiaľ svoje pozície ohľadom prechodného obdobia nezverejnil. Očakáva sa, že britská premiérka Theresa Mayová tak urobí najneskôr 23. februára na neformálnom summite EÚ v Bruseli.



Dátum vystúpenia Británie z EÚ bol stanovený na 29. marca 2019, prechodné obdobie by malo trvať do konca roku 2020.