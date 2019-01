Barnier: Mantinely vytýčené Britániou zabuchli dvere rozšírenej dohode

Barnier zákonodarcom v portugalskom hlavnom meste, kde pricestoval na stretnutie s tamojšími predstaviteľmi, povedal, že dohoda o brexite je vyvážená a vzájomne rešpektujúca.

Lisabon 17. januára (TASR) - Mantinely vytýčené Britániou v rámci rokovaní o svojom odchode z EÚ "zabuchli dvere" rozšírenej dohode, uviedol vo štvrtok v Lisabone hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier. Skonštatoval, že ak sa postoj Británie zmení, svoju pozíciu pri vyjednávaní zmení aj EÚ. Píše o tom agentúra AP.



Barnier zákonodarcom v portugalskom hlavnom meste, kde pricestoval na stretnutie s tamojšími predstaviteľmi, povedal, že dohoda o brexite je "vyvážená a vzájomne rešpektujúca". Dodal, že Únia nedosiahla takú "ambicióznu" dohodu so žiadnou inou krajinou mimo bloku.



Vyjednávači EÚ vo všeobecnosti zistili, že Británia je neoblomná vo svojej snahe zachovať si niektoré ekonomické výhody v rámci voľného obchodu s krajinami eurobloku - a to aj napriek tomu, že brexit by znamenal koniec voľného pohybu európskych občanov do Británie a zároveň by sa prestali dodržovať i ďalšie usmerňujúce zásady EÚ.



Pred neriadeným odchodom Britov varoval Barnier v stredu na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu po tom, ako dolná komora britského parlamentu neschválila v utorok príslušnú dohodu. Podľa neho riziko tzv. brexitu bez dohody "ešte nikdy nebolo také vysoké".