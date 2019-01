Barnier tvrdí, že scenár tvrdého brexitu je čoraz pravdepodobnejší

Prípravy na scenár brexitu bez dohody sú teraz oveľa dôležitejšie ako inokedy, avšak stále dúfam, že sa tomuto scenáru môžeme vyhnúť, povedal Barnier.

Brusel 23. januára (TASR) - Vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie bez politickej dohody (tvrdý brexit) je čím ďalej, tým viac pravdepodobným scenárom. Uviedol to v stredu hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier.



Tlačová agentúra Reuters citovala jeho slová, podľa ktorých "prípravy na scenár brexitu bez dohody sú teraz oveľa dôležitejšie ako inokedy, avšak stále dúfam, že sa tomuto scenáru môžeme vyhnúť". Barnier sa k možnosti tvrdého brexitu vyjadril v Bruseli počas tripartitného stretnutia so zástupcami európskych zamestnávateľov a odborov.



Podľa jeho slov v súčasnosti existujú dva spôsoby, ako môže Spojené kráľovstvo odísť z EÚ. Prvým scenárom je riadený brexit, čiže postup na základe dohody, ktorú Barnier s britskými vyjednávačmi za posledné dva roky pripravil "krok po kroku", a tým druhým je neriadený odchod bez politickej dohody. Barnier túto možnosť považuje za veľmi pravdepodobnú aj napriek tomu, že sa zdá, že väčšina britských poslancov je proti scenáru neriadeného brexitu. "Odmietanie brexitu bez dohody však nezabráni tomu, aby sa to stalo realitou," poznamenal Barnier.



Hlavný vyjednávač EÚ v tejto súvislosti zdôraznil, že Briti musia dosiahnuť parlamentnú väčšinu v prospech iného riešenia, ako je neriadený odchod z Únie.



