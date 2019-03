M. Barnier: Zatiaľ nedošlo k prelomu patovej situácie okolo brexitu

Barnier v stredu doobeda v rámci takzvaného Kolégia komisárov informoval členov exekutívy EÚ o výsledku svojich posledných rokovaní s predstaviteľmi Spojeného kráľovstva.

Brusel 6. marca (TASR) - Zatiaľ sa nepodarilo nájsť riešenie, ktoré by prelomilo patovú situáciu v súvislosti s brexitom. Uviedol to v stredu hovorca Európskej komisie Margaritis Schinas s odvolaním sa na hlavného vyjednávača Európskej únie pre brexit Michela Barniera.



Barnier v stredu doobeda v rámci takzvaného Kolégia komisárov informoval členov exekutívy EÚ o výsledku svojich posledných rokovaní s predstaviteľmi Spojeného kráľovstva. V utorok vo večerných hodinách sa v Bruseli stretol s generálnym prokurátorom Anglicka a Walesu Geoffreym Coxom a s britským ministrom pre brexit Stephenom Barclaym.



Barnier komisárov informoval o tom, že "v tomto bode sa nepodarilo nájsť žiadne riešenie", ktoré by bolo v súlade s dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ, uviedol Schinas na pravidelnom tlačovom brífingu s európskymi novinármi.



Spravodajca TASR Jaromír Novak