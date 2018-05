Bašár Asad navštívil Vladimira Putina v jeho letnom sídle v Soči

Putin sa podľa Peskova domnieva, že prišiel čas na obnovu sýrskeho hospodárstva, a navrhol sýrskemu prezidentovi, aby o týchto plánoch diskutoval.

Soči 17. mája (TASR) - Sýrsky prezident Bašár Asad navštívil ruského prezidenta Vladimira Putina v jeho letnom sídle v letovisku Soči na pobreží Stredozemného mora. Informovala o tom tlačová agentúra TASS s odvolaním sa na vyhlásenie Kremľa.



Vláda v Damasku podľa Asada postupuje v boji proti "terorizmu", čím pripravuje pôdu "politickému procesu", vyplýva zo zverejneného stanoviska. Prezidenti zdôraznili dôležitosť vytvoriť podmienky na politické riešenie konfliktu v Sýrii.



"Obaja prezidenti zdôraznili dôležitosť vytvorenia ďalších podmienok, ktoré by uľahčili obnovenie plnohodnotného politického procesu, a pripomenuli tiež úspech astanského procesu, ako aj Kongresu sýrskeho ľudu, ktorý sa konal v Soči," zhodnotil rokovanie hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Štvrtkové rozhovory sa podľa neho zameriavali na "ďalšie spoločné kroky".



Asad zároveň informoval Putina o svojom rozhodnutí poslať do "OSN delegáciu", aby tam prediskutovala reformu štátnej ústavy.



Putin sa podľa Peskova domnieva, že prišiel čas na obnovu sýrskeho hospodárstva, a navrhol sýrskemu prezidentovi, aby o týchto plánoch diskutoval.



Rusko je v rámci viac než sedem rokov trvajúceho sýrskeho ozbrojeného konfliktu hlavným spojencom tamojšieho prezidenta Asada. Vstup ruských vojsk do Sýrie v roku 2015 zvrátil vývoj situácie v prospech jeho vlády.



Asad naposledy navštívil Rusko a rokoval osobne s Putinom v novembri 2017 a predtým v októbri 2015.