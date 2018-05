Baskická organizácia ETA v novom liste potvrdila svoje rozpustenie

Ozbrojenú organizáciu ETA založili v roku 1959 ako hnutie odporu voči diktatúre Francisca Franca v Španielsku.

Madrid 3. mája (TASR) - Separatistická organizácia Baskicko a jeho sloboda (ETA) zverejnila otvorený list adresovaný Baskom, v ktorom oznámila ukončenie svojej ozbrojenej i politickej kampane. Potvrdila tak obsah iného listu, ktorý prenikol na verejnosť v predošlý deň, informovala vo štvrtok agentúra AP.



Aj podľa najnovšej písomnosti, zverejnenej baskickým spravodajským serverom naiz.eus, ETA "úplne rozpustila všetky svoje štruktúry" a "nebude už vyjadrovať politické postoje, podporovať iniciatívy alebo pôsobiť vo vzťahu k iným aktérom". Bývalí militanti sa budú naďalej snažiť o vytvorenie "znovuzjednoteného, nezávislého, socialistického, baskickojazyčného a nepatriarchálneho Baskicka", budú to však robiť mimo tejto organizácie.



Rozhodujúcou výzvou pre ľavicových baskických separatistov bude zabezpečiť "účinnosť práva rozhodovať", aby mohli byť Baskovia "uznaní ako národ".



V predošlom liste, označenom dátumom 16. apríla, ktorý rozoslala baskickým inštitúciám a skupinám zastupujúcim občiansku spoločnosť, ETA priznala zodpovednosť za to, že nedokázala vyriešiť "politický konflikt" ohľadne Baskicka - regiónu ležiaceho na pomedzí Španielska a Francúzska. Rozhodnutie rozpustiť štruktúry ETA však neznamená "prekonanie" tohto konfliktu, uvádza sa v texte, ktorý zverejnili španielske médiá v stredu.



Ozbrojenú organizáciu ETA založili v roku 1959 ako hnutie odporu voči diktatúre Francisca Franca v Španielsku. Aj po návrate tejto krajiny k demokracii v roku 1975 však pokračovala v boji za nezávislosť Baskicka. Pri jej útokoch zahynulo viac než 850 ľudí.



Od roku 2011, keď oznámila ukončenie ozbrojeného boja, ETA neútočila, doposiaľ však nerozpustila svoje štruktúry v ilegalite.



Španielsky premiér Mariano Rajoy označil oznámenie organizácie za "šum a propagandu" a upozornil, že "nech už robí alebo vyhlasuje čokoľvek, nenájde žiadnu medzeru, ako by získala beztrestnosť". "ETA môže oznámiť svoje zmiznutie, ale jej zločiny ani konanie súdov nezmiznú," citovala z jeho reakcie AP.