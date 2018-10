Bavorská CSU má pred voľbami rekordne nízku popularitu

CSU ovláda bavorský krajinský parlament už od roku 1962 a s výnimkou jedného volebného obdobia (v rokoch 2008-13, keď museli vládnuť v koalícii) v ňom majú absolútnu väčšinu.

Mníchov 5. októbra (TASR) - Preferencie bavorskej Kresťanskosociálnej únie (CSU) poklesli pred októbrovými krajinskými voľbami na rekordne nízku úroveň. Stranu nemeckého ministra vnútra Horsta Seehofera by aktuálne podporilo len 33 percent voličov.



Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Bayerntrend pre televíziu ARD, o ktorom v piatok informovala agentúra DPA. V porovnaní so septembrovým prieskumom si CSU pohoršila o dve percentá.



CSU ovláda bavorský krajinský parlament už od roku 1962 a s výnimkou jedného volebného obdobia (v rokoch 2008-13, keď museli vládnuť v koalícii) v ňom majú absolútnu väčšinu. Po voľbách, vypísaných na 14. októbra, by však o ňu mohli prísť.



V najnovšom prieskume, zverejnenom vo štvrtok večer, skončili na druhom mieste Zelení s 18 percentami, ktorí si v porovnaní so septembrom o percento polepšili. Po nich nasledujú sociálni demokrati (SPD) a zoskupenie Freie Wähler (Nezávislí voliči, FW), ktorí majú zhodne po 11 percent.



Pravicovo-populistickú Alternatívu pre Nemecko (AfD) by volilo desať percent bavorských voličov, čo je o percento menej než v septembri. Do krajinského parlamentu v Mníchove by sa dostali ešte slobodní demokrati (FDP) so šiestimi percentami.



Ak by sa preferencie zaznamenané v prieskume potvrdili aj v budúcotýždňových voľbách, Zelení by mohli potenciálne vytvoriť novú bavorskú vládu spoločne s SPD, FW a FDP. Seehoferovu CSU by tak mohli po vyše polstoročí odstaviť od moci.