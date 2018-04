Bavorsko nariadilo osadiť kresťanské kríže do všetkých štátnych budov

Kríže sú v Bavorsku povinné aj v štátnych školách a súdnych sieňach.

Mníchov 25. apríla (TASR) - Vláda nemeckej spolkovej krajiny Bavorsko rozhodla o povinnom osadení krížov nad vchody do všetkých štátnych budov na svojom území. Podľa premiéra Markusa Södera by kríže nemali byť vnímané ako náboženské symboly, ale ako "jasné vyjadrenie našej bavorskej identity a kresťanských hodnôt", uviedla v stredu stanica BBC.



Oponenti tohto rozhodnutia však tvrdia, že vládnuca Kresťanskosociálna únia (CSU), ktorá je sesterskou stranou CDU, sa takto na pozadí obáv z nárastu krajnej pravice snaží o "získanie bodov" pred októbrovými regionálnymi voľbami.



Kríže sú v Bavorsku povinné aj v štátnych školách a súdnych sieňach. Nariadenie, ktoré vstúpi do platnosti 1. júna, sa však nebude týkať magistrátov a budov spolkovej vlády v tejto prevažne rímskokatolíckej spolkovej krajine.



"Kríž je základným symbolom našej bavorskej identity a spôsobu života. Predstavuje základné hodnoty ako dobročinnosť, ľudská dôstojnosť a tolerancia," uviedol Söder vo vyhlásení. Zároveň odmietol tvrdenia, že toto nariadenie porušuje ústavné pravidlá týkajúce sa náboženskej neutrality a sám umiestnil kríž vo vestibule úradu bavorského kancelára.



Rozhodnutie inštalovať kríže len vo vchodoch budov a nie v samotných miestnostiach na úradoch môže byť snahou vyhnúť sa sporom, ktoré vyvolalo nariadenie umiestniť tieto náboženské symboly v školských triedach a súdnych sieňach.