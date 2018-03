Bavorsko obnoví vlastnú pohraničnú políciu

Navyše vláda rozhodla aj o zriadení už avizovaného Krajinského úradu pre azyl, ktorý by mal začať pôsobiť od augusta a ktorého sídlo bude na území jestvujúceho tranzitného centra v Manchingu.

Mníchov 24. marca (TASR) - Nová bavorská krajinská vláda premiéra Markusa Södera rozhodla v piatok na svojom prvom zasadnutí o obnovení bavorskej pohraničnej polície, ktorá jestvovala do roku 1998 a ktorej 500 príslušníkov by už od 1. júla malo plniť stanovené úlohy.



V ďalších rokoch sa rady tejto časti bezpečnostných zložiek rozšíria o ďalších 500 členov. Úlohou nového útvaru bude postarať sa o väčšiu bezpečnosť vo všetkých hraničných regiónoch Bavorska vrátane kontroly štátnej hranice, a to aj za pomoci dronov alebo príslušníkov v civile.



Formálne to bude vyžadovať i súhlas nemeckého spolkového ministra vnútra, ktorým sa v uplynulých dňoch aj oficiálne stal dlhoročný bavorský krajinský premiér Horst Seehofer.



Informácie priniesol Bavorský rozhlas.



Navyše vláda rozhodla aj o zriadení už avizovaného Krajinského úradu pre azyl, ktorý by mal začať pôsobiť od augusta a ktorého sídlo bude na území jestvujúceho tranzitného centra v Manchingu pri Ingolstadte. Inštitúcia, v ktorej nájde prácu 1000 ľudí, by podľa názoru Markusa Södera mala zjednodušiť a skrátiť všetky úradné postupy, ktoré doteraz patrili do právomocí viacerých úradov.